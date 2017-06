Dragnea vrea plângere penală împotriva Rise Project

Liviu Dragnea, preşedintele PSD, vrea să depună plângere împotriva Rise Project, site-ul unde au fost publicate mesajele dintre liderii PSD de pe Whatsapp.

Liderul PSD a anunţat că PSD discută în acest sens cu mai mulţi avocaţi.

"Și eu aș vrea să văd dacă acele conversații sunt adevărate. Ăsta este un aspect. Un alt aspect, cred că, totuși, am vorbit cu colegii mei, consultă de câteva zile câțiva avocați, cred că ar trebui făcută o sesizare, o plângere, ceva de genul ăsta, ca să vedem, dacă acele conversații sunt adevărate, cum au fost obținute. Sigur că poate părea un moft, ni s-a mai spus asta, că secretul corespondenței și al convorbirilor private trebuie respectat, să vedem dacă a fost respectat", a spus Dragnea, la Palatul Parlamentului.

Întrebat dacă recunoaște vreunul dintre mesajele pe care se presupune că le-ar fi scris pe acel grup, Dragnea a spus că nu păstrează toate conversațiile pentru că ar însemna să îi "bubuie telefonul".

"Nu îmi aduc aminte ce am mai spus atunci cuvânt cu cuvânt, dar, dacă acele conversații sunt adevărate, eu aș vrea să văd probe indubitabile, nu print screen-uri", a spus el.

Dragnea a arătat că, în perioada mitingurilor împotriva Ordonanței 13, a făcut în permanentă apel public și în interiorul PSD să nu fie încurajată de către membrii partidului niciun fel de manifestație.

"Nu era vorba de contra-manifestație, era vorba de organizarea unui miting sau unor mitinguri. Am spus-o foarte clar, mi-am atras critici chiar din interiorul partidului atunci, pentru că erau foarte mulți colegi nervoși, pe bună dreptate, unii care sunt nervoși și acum și cu toate astea nu am cedat, nu am fost de acord ca oamenii să iasă în stradă organizați de către PSD", a menționat președintele social-democraților.

El a explicat că PSD are mai multe grupuri pe WhatsApp — pe Camera Deputaților, Senat, pe regiuni.

"Suntem un partid foarte deschis și colaborăm din interior cu toate serviciile", a conchis liderul PSD.

RISE Project a publicat conversații de pe WhatsApp al liderilor partidului, care relevă cum au plănuit social-democrații organizarea unei contramanifestații de amploare "pentru apărarea României" în timpul scandalului generat de Ordonanța 13.

Aceeași publicație relatează, referindu-se la PSD, că a descoperit "un sistem piramidal cu bani publici".

PSD a evitat, public, să-și asume discuțiile interne, dar s-au arătat hotărâți să găsească "trădătorului".

Vicepreședintele PSD Gabriela Firea a calificat dezvăluirile RISE Project drept un "atac murdar" la Liviu Dragnea.