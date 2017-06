Felul în care o româncă a sfârșit tragic

Sfârşit crunt pentru o româncă stabilită în Spania. Se pare că femeia a fost ucisă de soţul spaniol, care ar fi încercat să însceneze un jaf, potrivit poliţiştilor. Cei doi se aflau în plin proces de divorţ, informează B1 TV. În urma tragediei, trei copii au rămas fără mamă.

Românca, în vârstă de 38 de ani, a fost găsită fără viaţă de poliţişti în casa pe care o împărţea cu soţul spaniol. Pe corp avea urme de violenţă, spun oamenii legii, care cred că bărbatul a încercat să însceneze un jaf.

"Soţul ne-a spus că asasinii au intrat în casă. Că el însuşi îi văzuse. Am intrat, am percheziţionat acasă şi, când am ajuns în ultima cameră am găsit-o pe femeie", a declarat o poliţistă spaniolă.

Mai mult, chiar partenerul de viata al femeii a fost cel care a alertat poliţia, însă nu a avut niciun moment gândul să se predea.

"Ceea ce ne-a dat de gândit a fost că, în momentul apelului, bărbatul a susţinut că asasinii erau în casă, iar el stătea la poartă", susţin poliţiştii.

Vecinii spun că românca şi spaniolul erau proces de divorţ.

Alte două crime similare au avut loc în acelaşi week-end. Edilul a convocat un consiliu de urgenţă şi a fost ţinut un moment de reculegere.

Rudele din România vor să o înmormânteze pe femeie în ţară.