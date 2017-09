Fifor: Nu am ieșit la cumpărături de armament cu banii statului

Ministrul Apărării Naționale, Mihai Fifor, a declarat, marți seara, că în întâlnirile pe care le-a avut în SUA cu reprezentanții unor firme importante din industria de apărare a spus "cu toată fermitatea" că guvernul român nu a ieșit la cumpărături cu banii statului, ci se dorește transfer de tehnologie și repornirea industriei de apărare românească.

"Atât primul-ministru, cât și eu, în toate întâlnirile pe care le-am avut cu companii importante din industria de apărare din SUA sau din Europa, am spus-o cu toată fermitatea: nu am ieșit la cumpărături, noi nu am ieșit la cumpărături cu banii statului român: Dorim să facem transfer de tehnologie, de know-how în România, să avem cooperare industrială în domeniul apărării și, în principiu, dorim să repornim industria de apărare românească, care a fost foarte bine poziționată și recunoscută la nivel mondial până la un anumit moment dat", a afirmat Fifor, la Antena 3.

El a precizat că până la sfârșitul acestui an se vor finaliza mai multe contractări pe partea de înzestrare, elemente care au fost prezentate și șefului Pentagonului, James Mattis, în întrevederea avută săptămâna trecută la Washington.

"O sumă foarte consistentă se va duce pe un prim sistem Patriot din cele șapte pe care România le va achiziționa în perioada următoare. Spuneam că anul acesta, până la finele anului, de îndată ce vine scrisoarea de acceptare din partea Statelor Unite, vom putea intra pe partea de contractare concretă și cumpărăm primul sistem Patriot. De asemenea, tot anul acesta, ca element major pentru înzestrarea Armatei Române, este finalizarea contractului cu General Dynamics pentru transportoarele 8x8 Piranha 5 care vor fi fabricate la UMB, la Uzina Mecanică București", a detaliat ministrul Apărării.

El a subliniat că "General Dynamics vine să producă în România", el adăugând că în aceeași termeni se negociază și cu Bell Helicopters pentru producerea elicopterelor de atac la Ghimbav, precum și cu alți mari parteneri din domeniu.

"Cred că acesta este lucrul cel mai important, din cele 227 de transportoare blindate pe care statul român le va achiziționa, primele 30 vor fi realizate în Elveția, pe linia din Elveția, pentru că acolo se va deplasa personal de la Uzina Mecanică București, care se va specializa lucrând la aceste prime 30 de transportoare. Începând cu transportorul 31, deja linia va fi instalată la Uzina Mecanică București. La fel, vreau să vă spun că se discută cu Bell Helicopters în aceeași termeni, din cele 45 de elicoptere de atac pe care România intenționează să le achiziționeze primele vor fi realizate pe linia din Texas, însă marea majoritate vor fi realizate pe linia pe care Bell Helicopters o va avea la Ghimbav, la Brașov. Adică în termenii aceștia se discută cu marii parteneri pe care îi avem", a evidențiat Mihai Fifor.

El a arătat că în faza de discuții sunt și alte achiziții. "Să nu uităm că suntem în faza în care negociem pentru încă 36 de avioane F-16 pe care ar urma să le achiziționăm de la guvernul american, suntem totodată în faza în care împreună cu compania Lockheed Martin ne pregătim să achiziționăm sistemul de lansator multiplu HIMARS. Suntem în faza în care în Parlament avem aprobarea pentru cele patru corvete care de asemenea ar trebui să fie produse în România, pentru programul de dotare cu rachete SHORAD/VSHORAD, adică rachetele cu rază scurtă și foarte scurtă de acțiune", a mai punctat Fifor.

Întrebat de ce în întâlnirea avută cu secretarul pentru Apărare al SUA, James Mattis, s-a discutat despre "anticorupție", Fifor a arătat că acest subiect nu a fost dezvoltat în mod deosebit.

"Haideți să vă spun cum s-a desfășurat această discuție și vă rog să îmi acordați toată încrederea pentru că am fost singur acolo, la masa aceea. Secretarul Mattis s-a exprimat de maniera următoare: 'și pe zona aceasta de luptă anticorupție cum stați, pentru că merg în Capitoliu și sunt întrebat și trebuie să știu ce răspund'. Iar răspunsul meu a fost același pe care Guvernul României l-a dat de fiecare dată: am susținut întotdeauna lupta împotriva corupției și vom susține întotdeauna lupta împotriva corupției și l-am asigurat pe domnul Mattis de toată onestitatea și de toată deschiderea noastră. Aici s-a oprit acest subiect, nu aceasta era agenda domnului Mattis, agenda domnului Mattis a fost exact aceea de a ști cum se poziționează România ca partener militar în această zonă, ca partener strategic, pentru că trebuie să recunoaștem, este o zonă tot mai complicată aceasta de la Marea Neagră", a răspuns Fifor.

Ministrul Apărării a efectuat în perioada 17-22 septembrie o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii, la Washington, unde a avut întâlniri cu secretarul Apărării, James Mattis, cu adjunctul consilierului prezidențial pentru securitate națională, Ricky Waddell, cu membri ai Congresului SUA și cu reprezentanți ai unor companii importante din industria de apărare americană — Raytheon, Lockheed Martin și Bell Helicopters.