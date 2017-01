Firea, "ca primar și cetățean", despre cum s-a făcut deszăpezirea

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a susținut miercuri că autorităţile şi-au făcut datoria şi au monitorizat permanent cum se face deszăpezirea în Bucureşti, iar firmele care nu și-au făcut treaba ar urma să fie sancționate.

"Întotdeauna este loc de mai bine, iar eu, atât ca cetăţean, cât şi ca primar, sunt extrem de exigentă, am anumite nemulţumiri pe care le-am exprimat în comandamentul nostru de iarnă, dar ce pot să vă asigur este că planul nostru de deszăpezire a fost aplicat aşa cum l-am gândit de astă-vară. Mi-am făcut datoria şi am avut cu toţii o noapte albă. Personal, ca primar general, îmi cer scuze pentru ce s-a întâmplat. Noi am făcut tot ce a stat în putinţa noastră şi ca oameni responsabili şi ca oficialităţi. Cât priveşte deszăpezirea în general, pe toată Capitala, este loc de mult mai bine. A nins aproape 11 ore, s-a acţionat în condiţiile date, cât s-a putut mai bine. Vor fi, cu siguranţă, sancţiuni, le vom comunica în timp util. Unele lucruri au funcţionat conform planului nostru de deszăpeziri, altele au avut sincope", a declarat Gabriela Firea.

Primarul a mai spus că la contractele de deszăpezire existente la nivelul autorităţilor locale din Bucureşti vor fi adăugate o serie de acte adiţionale prin care firmele de salubritate să fie responsabilizate mai mult, iar sancţiunile, în cazul în care nu îşi îndeplinesc obligaţiile, să fie mult mai aspre.

"Împreună cu primarii de sectoare vom institui acte adiționale la contractele existente, chiar dacă unele dintre ele sunt foarte lungi, pe 15 — 20 de ani. Și, dacă operatorii de salubritate nu vor accepta aceste acte adiționale pe care noi le vom impune, se va putea ajunge și la întreruperea acestor contracte. S-a muncit, nu vreau să se înțeleagă faptul că acești oameni au muncit în zadar, dar, subliniez, se putea mult mai bine. S-a făcut maximum în condițiile actualelor contracte moștenite, pe care le avem. Le vom adiționa pe perioada verii, pentru ca anul viitor să se acționeze mult mai bine", a arătat Firea.

Primarul general i-a asigurat pe bucureșteni că deszăpezirea străzilor adiacente va continua în orele următoare.

"Chiar dacă, în acest moment, mai ninge în Capitală, nu este o densitate atât de mare și ne putem apuca de acțiunea de deszăpezire a străzilor adiacente și a trotuarelor. Toți operatorii manuali ai firmelor de salubritate, la care se vor adăuga militari, (...) jandarmi, sportivi de la CSM, muncitori de la firmele de construcții din Capitală și, de asemenea, vom avea sprijin, în special pentru zona de parcări, și din partea persoanelor care sunt private de libertate", a afirmat Firea.