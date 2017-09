"Ghinion" la București, "Păcat" la Philadelphia...

E ușor să fii Președintele României când nu ai nimic de spus. Mai niște avioane F16 la mâna a doua, mai ceva armament „Patriot(ic)“ în urma unor contracte de câteva milliarde de dolari semnate pe picior și fără nicio negociere cu „Marele Licurici“ (care ne va apăra țărișoara de ruși în eventualitatea unui război - evident, pe teritoriul României!), mai niște vizite pe la înaltele porți europene fără niciun rezultat (vezi eșecul Schengen), plus vacanțele, imunitatea etc., așa încât să ai asigurate două mandate încă dinainte să-l începi pe primul. Cu o singură condiție: să te asiguri că ai de partea ta instituțiile de forță, care să te protejeze, să apere „statul de drept“ (în care tu, ca președinte, ai deja o decizie judecătorească definitivă cu miros urât de fals și uz de fals!), securitatea națională și să aibă grijă să-i trimită la pușcărie pe toți „dușmanii poporului“. Schema a fost inventată de Traian Băsescu (în cele două mandate obținute prin fraudă și un referendum pentru suspendare la fel de găunos!), preluată de Klaus Iohannis și implementată „pas cu pas“ și cu aceeași oameni - cu mici schimbări, pe ici, pe colo, prin părțile neesențiale...



Mult mai greu e când trebuie să vii în America să te întâlnești cu comunitățile de români și să suporți supliciul unei ședințe foto, preț de o oră și jumătate, într-o căldură infernală, așa cum s-a întâmplat joi, 21 septembrie 2017, la Philadelphia, la întâlnirea președintelui Iohannis cu românii care trăiesc în această zonă. Organizată de Ambasada României la Washington după scenariul folosit în luna iunie, când șeful statului român a vizitat oficial Casa Albă și Biroul Oval, sus-numita întâlnire a avut loc la jumătatea drumului între New York și Washington (deși președintele a locuit la New York, unde a participat la cea de-a 72-a Sesiune a Adunării Generale ONU și unde trăiește cea mai numeroasă comunitate de români din Statele Unite!?), în saloanele Philadelphia Union League.

Circa 200 de români din Philadelphia, New York și Washington s-au încumetat să vină să-i salute pe președinte și pe Prima Doamnă, Carmen Iohannis. Alegerea locului mi s-a părut cel puțin ciudată și am scris despre asta atât în Cotidianul cât și în New York Magazin, cu mențiunea că am reușit să obțin o invitație în ultimul moment, deși o solicitasem cu o săptămână înainte. Mai mult decât atât, staff-ul ambasadorului George Maior mi-a făcut favoarea (și onoarea!) de a-l trece pe lista de invitați și pe bunul meu prieten prof. dr. Răzvan Constantinescu, aflat în America pentru un eveniment în familie.

Președintele și Prima Doamnă au fost punctuali, au salutat asistența, apoi șeful statului român a ținut un scurt discurs, urmat de aplauze furtunoase, strângeri de mână și o ședință foto, de o oră și jumătate, în fața camerelor de luat vederi și a românilor „lac de apă“ (selectul club aflat în inima orașului Philadelphia nu are aer condiționat sau face economie de curent!). În aceste condiții, cu spatele cămășii și al hainei lipite de piele, am renunțat la întrebările pe care le pregătisem și la fotografia cu Prima Familie a Țării, preferând să mă retrag discret într-un colț și să observ ce se întâmplă. Mai curajos și răbdător a fost prietenul meu, doctorul, care s-a așezat cuminte la coadă, reușind să schimbe câteva cuvinte cu președintele, ba chiar să facă o fotografie. „Conversația“ a pus cireașa pe tort și o redau mai jos, eminentul medic și profesor universitar din Iași având un dezvoltat simț al umorului. Citez: „Azi am aflat cum e să stai de vorbă cu recamierul GHINION - episodul II («Păcat!». Încă mai credeam că e, totuşi, ființă umană... Dacă nu ar fi rânjit întruna, scoțând un fel de vuiet stins printre dinți («zâmbet de şenilă»). Dialogul este, însă, memorabil - din ciclul «Ghinion»: Eu: Sunt Răzvan Constantinescu, de la IGH Iaşi, instituție medicală de elită, care a avut un destin paralel cu Institutul Inimii din Târgu Mureş, fiind desființate prin comasări, în 2011, de Guvernul Boc. Totuşi, cel din Mureş a fost reînființat în 2014, dar cel de la Iaşi - nu! El: PĂCAT !...“

M-am despărțit de prietenul meu după încheierea „băii de aburi“. El a plecat spre Washington, la nuntă, eu acasă, la New York, pentru a scrie, totuși, ceva despre s-a întâmplat joi, 21 septembrie 2017, la Philadelphia. „Distracția“ m-a costat 100 de dolari și 10 ore de timp pierdut. Nu am reușit nici măcar să fac o fotografie cu președintele. Felicitările, masa și dansul au fost oferite de Ambasada României la Washington...

Grigore Culian

Corespondență de la New York