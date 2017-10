ÎCCJ reia dezbaterile în dosarele lui Dragnea și Tăriceanu

Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție reiau, marți, dezbaterile în dosarele în care președintele PSD, Liviu Dragnea, și liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, au fost trimiși în judecată de DNA, potrivit Agerpres.

Cele două procese se reiau de la zero, după ce unul dintre judecătorii din complet, Ana Maria Dascălu, se va pensiona la 31 octombrie, ea fiind înlocuită cu un alt magistrat.

În consecință, procedura în cele două dosare va trebui reluată, inclusiv audierea inculpaților și a martorilor.

Până la schimbarea din complet, în dosarul lui Tăriceanu au fost audiați acesta, fosta sa soție — Ioana Valmar, Șerban Mihăilescu — fost secretar general al Guvernului Năstase și Cristian Relu Aparaschivei — fostul șofer al lui Remus Truică.

În dosarul lui Dragnea, patru dintre inculpați și-au recunoscut anterior vinovăția și au cerut să fie judecați prin procedura simplificată pentru a beneficia de scăderea pedepselor, iar judecătorii au sesizat Curtea Constituțională în urma unei cereri invocate de fosta soție a lui Dragnea, Bombonica Prodana, cu privire la abuzul în serviciu. În plus, au fost audiați doi inculpați, Floarea Alesu — fosta șefă a DGASPC Teleorman și Constantin Balaban — fost șef al Complexului de servicii destinate copilului și familiei din Alexandria.



Călin Popescu-Tăriceanu a fost trimis în judecată de DNA pe 7 iulie 2016 pentru mărturie mincinoasă și favorizarea infractorului.

Conform DNA, în cadrul actelor de cercetare privind retrocedarea nelegală a unei suprafețe din Pădurea Snagov și a Fermei Băneasa, Tăriceanu a făcut, sub jurământ, la data de 15 aprilie 2016, declarații necorespunzătoare adevărului cu privire la aspecte esențiale ale cauzei asupra cărora a fost întrebat și nu a spus tot ce știe în legătură cu împrejurări esențiale, urmărind prin aceasta împiedicarea/ îngreunarea tragerii la răspundere penală a inculpaților cercetați în dosarul trimis în judecată.

Procurorii spun că Tăriceanu a susținut în mod nereal că nu a avut cunoștință despre retrocedarea către Paul Philippe Al României a unor suprafețe de teren în Băneasa (fosta fermă regală) și Snagov (trunchiul de pădure Fundul Sacului), despre implicarea inculpaților Tal Silberstein, Beny Steinmetz, Moshe Agavi și a altor persoane în procedurile de retrocedare și nici despre actele de vânzare-cumpărare vizând aceste bunuri.

Călin Popescu-Tăriceanu este acuzat că a mai făcut declarații necorespunzătoare adevărului și nu a spus tot ce știe în legătură cu relația avută cu inculpații Tal Silberstein, Dan Cătălin Andronic și Remus Truică, cu întâlnirile și discuțiile purtate cu acesta din urmă referitor la taxele notariale privind tranzacționarea imobilelor menționate și modalitatea de dobândire și valorificare a bunurilor revendicate.



Liviu Dragnea a fost trimis în judecată de DNA pe 15 iulie 2016, fiind acuzat de săvârșirea, în calitate de președinte al Consiliului Județean Teleorman, a infracțiunilor de instigare la abuz în serviciu și instigare la fals intelectual. În același dosar a fost trimisă în judecată și fosta soție a lui Dragnea, Bombonica Prodana, la data comiterii faptei coordonator al Complexului de servicii destinate copilului și familiei și șef serviciu Secretariat din cadrul DGASPC Teleorman, cu privire la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit. De asemenea, au fost trimiși în judecată mai mulți angajați de la DGASPC Teleorman.

DNA susține că Dragnea a intervenit pentru menținerea în funcție și plata drepturilor salariale pentru două angajate de la DGASPC Teleorman, deși știa că acestea lucrau de fapt în cadrul organizației PSD Teleorman. Este vorba de Adriana Botorogeanu, încadrată din anul 2005 la DGASPC Teleorman în funcția de inspector de specialitate în cadrul Serviciului administrativ, și Anisa Niculina Stoica, încadrată, din anul 2006, în funcția de referent. Potrivit procurorilor, cele două angajate nu s-au prezentat la serviciu și nici nu au prestat vreuna dintre activitățile înscrise în contractul lor de muncă semnat cu DGASPC Teleorman, desfășurându-și de fapt activitatea la sediul organizației județene PSD Teleorman.