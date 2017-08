Infinitul tupeului și obrăzniciei în politică

Valentina Iosub a fost numită recent subprefect al județului Iaşi. Dar, după trei săptămâni de muncă, a obosit. Așa că a plecat în vacanță. Prima femeie subprefect, primele privilegii.

Cum micul salariu de 11.000 lei i s-a părut insuficient, ea a cerut o primă mică, de instalare, de numai 30.000 lei. Și locuință de serviciu, că are casă, dar în altă localitate. Ideea nici măcar nu a oripilat pe cineva. Colegul său, prefectul Marian Şerbescu, a declarat: „Am luat act de cererea doamnei Iosub Valentina şi urmează ca după analiza cererii, care se încadrează în litera legii, să dispunem acordarea acestor drepturi“.

Subprefectul Valentina Iosub beneficiază de un coeficient de 7,5 X salariul minim pe economie de 1.450 lei, rezultă o sumă brută de 10.875 lei, sumă care, normal, se impozitează. Așteaptă frenetic un răspuns favorabil la cererile sale.

„Deocamdată nu am niciun răspuns... să se fi aprobat vreuna dintre cele două cereri. Cerinţele mele sunt în conformitate cu legea. Vineri, când am plecat eu în concediu, nu era încă nimic soluţionat. Eu nu am locuinţă în Iaşi şi, ca să poţi să întreţii o locuinţă în Iaşi, nu ar fi numai chiria, ci şi utilităţile, şi este nevoie de bani. Dacă voi primi aceşti bani, voi vedea la acel moment pe ce îi voi folosi“, a declarat subprefectul Valentina Iosub, citat de presa locală.

Istoricul Valentinei Iosub este la fel de interesant ca și tupeul. Vreme de 24 de ani a lucrat la primăria din Tătăruşi. Toți vecinii știu că a divorțat de soțul primar ca să rămână ea cu funcția de secretar al Consiliului Local. Legea interzice relaţiile de rudenie de gradul I între ocupanţii funcţiilor de primar, viceprimar şi secretar al aceleiaşi localităţi. Cei doi nici măcar partaj nu au făcut. În declarația de avere figurează bunuri comune. „Dacă am divorţat, ce trebuia să fac? Să dorm în şanţ? Normal că am rămas în casă“, spune fosta secretară a CL din Tătăruşi.

Varianta îi este pe plac şi primarului, care susţine că au intrări separate. „Avem la casă trei intrări şi le folosim pe toate. Sigur că ne mai întâlnim, cum şi la primărie ne vedem zilnic, dar asta nu înseamnă nimic“, a declarat jurnaliștilor ieșeni primarul Costel Iosub.

De altfel, și în declarația de avere depusă la Prefectură, Valentina Iosub a completat că deține 1/2 din casă, alături de Costel Iosub. La fel, și la terenuri: unul cumpărat în 1999, de 7.499 mp, altul achiziționat în 1997, de 1.800 mp, și altul de 1.500 mp în 1995. Cei doi au și un împrumut scadent în 2021, de 20.000 euro, la BRD.

Clanul Iosub de la Primărie

Dovada trecerii familiei Iosub prin Primăria Tătăruşi este şi prezenţa altor trei rude apropiate. Din tot aparatul de funcţionari al Primăriei Tătăruşi, un casier, un contabil şi un referent sunt rude ale celor doi. „Cristinel Iosub este casier, dar din anii ’90. Soţia sa, Maria Iosub, este referent contabil. Mai avem o a treia rudă, Dumitru Iosub, dar nu ştiu de ce grad, care este funcţionar aici“, ne-a spus primarul Costel Iosub.

Drepturi peste drepturi

Drepturile de care urmează să beneficieze subprefectul Iaşiului sunt legiferate prin Legea nr. 340 din 12 iulie 2004. La articolul 12 din această lege se menţionează faptul că prefecţii şi subprefecţii care nu deţin o locuinţă proprietate personală în municipiul reşedinţă de judeţ în care au fost numiţi beneficiază de o indemnizaţie de instalare egală cu trei salarii de bază brute, precum şi de locuinţă de serviciu corespunzătoare, în condiţiile legii, în baza unui contract de închiriere, pe durata îndeplinirii funcţiei.

Cheltuielile privind chiria locuinţei de serviciu, cele pentru transportul subprefecţilor şi al familiilor acestora, la mutarea în localitatea în care îşi are sediul instituţia prefectului, şi cele de instalare sunt suportate din bugetul Instituţiei Prefectului. Contractul de închiriere a locuinţei de serviciu se încheie pe perioada exercitării funcţiei de subprefect. La data încetării exercitării funcţiei de subprefect, contractul de închiriere încetează de drept.