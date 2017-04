Italienii care au făcut autostrada stricată câștigă un proces împotriva României

Curtea de Arbitraj de la Paris a decis ca CNAIR să plătească 83 milioane de lei către italienii de la Salini-Impregilo, care ai construit lotul III al autostrăzii Sibiu-Orăştie, ulterior demolat şi refăcut în regie proprie.

Curtea de Arbitraj de la Paris susține că italienii sunt îndreptățiti la plata suplimentară a 83 de milioane lei, pe lângă cei peste 600 de

milioane de lei plătiți pentru autostrada cu probleme și fără a socoti alte zeci de milioane de lei, cât a costat reparația. În plus, Compania de autostrăzi va trebui să plătească o dobândă de 4,75%. Suma care va trebui dată Salini Impregilo reprezintă valoarea a trei decizii arbitrale emise în favoarea italienilor de către arbitrul Ștefan Ciobotarenco din Comisia de Arbitrare a Disputelor (CAD) căreia i se supun părțile. În prima decizie CAD, italienii au cerut o plată suplimentară de 26,5 milioane lei și o prelungire a duratei de execuție până la 30 noiembrie 2014. Argumentul lor a fost că alunecările de teren de pe autostradă, care au presupun lucrări suplimentare, au fost imprevizibile. Mai mult ei au cerut o dobândă de nu mai puțin de 8% peste rata BNR, până când Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) făcea plata, conform Digi24. Într-o a doua cerere, italienii cer 1,34 milioane lei, anume indexări ale prețului materialelor de construcție pe motiv că ”inginerul” lucrării, adică personalul responsabil cu activitățile de consultanță, sunt angajați ai CNAIR. Greșeala companiei de stat a fost aceea că a renunțat la serviciile unei firme neutre, selectate inițial prin licitație, respectiv Consitrans, și a apelat la proprii angajați, acuzați acum de subiectivitate, pentru a face verificările și a aproba plățile. A treia cerere a italienilor a avut o valoare de 55,99 milioane lei și reprezintă lucrări suplimentare efectuate de ei, arată sursa citată.

CNAIR susține că va formula acțiune în anulare a sentinței arbitrale parțiale pronunțată în data de 23.03.2017 de către Curtea Internațională de Arbitraj Camera Internațională de Comerț ICC Paris, locul arbitrajului ales de către părți fiind București. "Prin Sentința

Arbitrală Parțială, arbitrul nu a judecat în fond litigiul arbitral, ci doar a confirmat deciziile CAD pronunțate anterior de adjudecător,

urmând ca în conformitate cu regulile de arbitraj acesta să decidă și asupra fondului litigiului, pronunțând astfel o Sentință Arbitrală

Finală. Menționăm că în procedura de arbitraj compania a fost reprezentată de personal cu experiență și pregătire pe proceduri de

arbitraj din cadrul CNAIR SA. Până la acest moment CNAIR SA nu a achitat și nici nu are de achitat vreo sumă către Salini Impregilo ca

urmare a pronunțării Deciziilor CAD, acestea nereprezentând titluri executorii", susțin reprezentanții Companiei de Autostrăzi.„Apărările

companiei au fost formale, făcute cu juriştii nespecializați, iar directorul Direcției Juridice a CNAIR Andrei Filipescu este direct responsabil pentru aceste dezastre", a declarat Alin Goga, consilier juridic în cadrul CNAIR, citat de economica.net.

În luna octombrie 2015 s-a demolat o porţiune de 200 de metri din lotul III din autostrada Sibiu-Orăștie, cuprins între Cunța și Săliște, după ce au fost descoperite infiltraţii sub astfalt. Acest lot a fost pus în circulaţie în luna decembrie 2014, înainte cu două zile de alegerile pentru preşedinţie, turul II, evident în scop electoral. CNADNR, actuala CNAIR, a formulat o plângere penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu împotriva Salini Impregilo.

Ministrul Transporturilor de atunci, Dan Costescu, a declarat că antreprenorul este singura entitate responabilă cu proiectarea și executarea lucrărilor aferente construcției autostrăzii Oraștie – Sibiu, lot 3, conform cerințelor stabilite prin contractul de lucrări

și legislația în vigoare. Compania de autostrăzi a reziliat contractul cu italienii. Porțiunea de 200 de metri a fost reparată în regie

proprie și a fost redată circulației anul trecut.

Italienii au declanșat un litigiu în arbitraj împotriva CNAIR şi a solicitat daune de circa 90 de milioane de lei. Anticipând că va

pierde, CNAIR a prevăzut în bugetul pe anul acesta suma de 90 de milioane lei, solicitată de către Salini Impregilo. În acest litigiu,

CNAIR este reprezentantă deocamdată de către juriştii companiei, dar intenţionează ca până la finele lunii mai să contracteze serviciile

unei case de avocatură.

La începutul acestui an, lotul III prezinta denivelări iar circulația a fost restricționată doar pe o singură bandă. “Pe autostrada A1, pe

la km. 286, după localitatea Sălişte, la câţiva kilometri de limita cu judeţul Alba, circulaţia este restricţionată pe banda 1, sensul Sebeş

– Sibiu. Pe acest sector de drum au apărut denivelări. Se circulă doar pe banda 2, sensul Sebeş – Sibiu, cu restricţie de viteză 60 km/h.

Zona este semnalizată corespunzător”, a fost mesajul pe care un participant la trafic l-a postat pe grupul Info Trafic jud. Sibiu de pe Facebook. Conform alba24.ro, unii șoferi susțin că zona este restricționată și semnalizată și se circulă pe banda a doua. Alții spun că indicatoarele temporare de atenționare nu sunt vizibile și la o viteză de deplasare mai mare riști să îți "iei zborul" pentru că asfaltul s-a transformat într-o adevărată trambulină. Mai mulți membri ai formului de infrastructură PeUndeMerg.ro au sesizat câteva situații neplăcute la km. 286. „Pe lotul Ex-Salini Impregilo, spre Sibiu, la podul imediat dinainte de km 286, dar şi podul din dreptul km 286, au reaparut doua trambuline mai vechi, refăcute de curând înainte de redeschidere. Sari destul de bine la 130 pe oră. ( cu o maşină cu

amortizoare bune)", a scris un forumist în luna noimebrie. La începutul acestui an, pe același forum, un alt comentariu: „Pe A1

Sebeş - Sibiu, în dreptul localităţii Miercurea, unde circulaţia este restricţionata la 80 km/h, la un podeţ sunt două denivelari foarte

pronunţate. Cine nu respectă limita de viteză poate avea mari probleme privind direcţia. La începutul lunii decembrie am trecut pe acolo de mai multe ori şi denivelarea nu era aşa pronunţata, însă acum diferenţa este ca de la cer la pământ.