Nou scandal Mungiu Pippidi - USR

Politologul Alina Mungiu Pippidi sugerează într-un articol postat pe "România Curată" că USR, partidul lui Nicușor Dan, a fost sprijinit de SRI.

"Putem investiga ce firme are SRI și în ce organe de presă au acțiuni direct sau indirect? Măcar să ne propunem să vedem imperiul manipulării de aproape? USR, prin Matei Păun, a făcut dealul cu „tehnocrații” în schimbul promiterii sprijinului de presă, care pînă atunci băgase USR sub preș, cum fac cu tot ce e spontan și unde nu plătește nimeni. A cui presă e aceea, dacă pot să întreb, că tehnocrații în sine nu aveau nici un fel de presă, ce să mai spun de KJ, care are presă mai ales proastă? Cine de fapt controlează așa de mult din presă și are birouri la Cotroceni și guvern, mai ales cea electronică, încît poate face asemenea tîrguri? Nu cumva?", a scris Pippidi.

În replică, Nicușor Dan a susținut duminică, în cadrul unei conferințe de presă, că partidul nu a fost ajutat de SRI, iar el nu știa de declarațiile făcute de Alina Mungiu Pippidi privind un sprijin al Serviciului pentru USR.

Dan a precizat că el dorește să o dea în judecată pe Pippidi, menționând că va lua legătura cu Departamentul Litigii din partid în acest sens.