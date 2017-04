Pensiile speciale supuse unui tratament special

Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, a declarat, conform b1TV, că toate pensiile speciale vor fi înghețate, întrucât sistemul de pensii trebuie corectat: „Avem această indemnizație minimă care ajunge de anul acesta la 520 de lei. Ne-am propus ca de la 1 ianuarie să fie de 600 lei, pentru că nu poți să trăiești în România cu o astfel de indemnizație minimă. Dar, atenție, aici vorbim în general de oameni care nu au muncit poate niciodată în viața lor, nu au niciun an vechime în muncă. Dar s-a ajuns în situația în care, mărind aceste indemnizații sociale minime, să îi ajungă din urmă pe cei care au muncit 15 ani. Ceea ce nu este corect și vrem, cum am lucrat pe Legea salarizării unitare, când i-am departajat pe toți în funcție de gradație, de pregătire, de studii etc., exact așa trebuie să se întâmple și în sistemul de pensii”, a spus aceasta.