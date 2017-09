Planul UDMR în cazul liceului din Târgu Mureș

Preşedintele UDMR Kelemen Hunor afirmă că soluţia găsită în cazul Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureș, care a declanșat scandalul România - Ungaria, este temporară, iar procedura de reînființare a şcolii va fi începută cât de repede va fi posibil.

”Imediat după ce condiţiile legale ne vor permite, vom face toate demersurile necesare pentru reînfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureș. Împreună cu biserica și administrația locală vom relua procedura de înființare a școlii”, a spus Kelemen Hunor, citat de Mediafax.

Preşedintele UDMR susţine că Biserica, Uniunea şi comitetul de părinți nu au renunțat să susţină faptul că Liceul Romano Catolic ar trebui să funcționeze ca entitate juridică independentă.

În ce priveşte soluţia găsită în cazul Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureș, Hunor consideră că aceasta poate fi doar temporară.

”În ultima jumătate de an, în ultimele luni, am încercat să conving președintele statului și pe toți miniștrii educației că, în cazul liceului din Târgu-Mureș, are loc o încălcare continuă a drepturilor care, mai devreme sau mai târziu, va avea repercusiuni. Marți i-am cerut și președintelui Partidului Social Democrat să își asume curajul unei decizii politice în acest caz”, a adăugat Kelemen.

Cei peste 360 de elevi ai Liceului Teoretic Romano-Catolic Târgu Mureş vor învăţa, începând de luni, în cadrul Liceului ”Bolyai Farkas”, părinţii şi profesorii fiind de acord cu această soluţie a ISJ Mureş.

Şeful ISJ Mureş, Ioan Macarie, a declarat, vineri, corespondentului Mediafax că decizia este cea mai corectă care s-a putut lua în cazul elevilor Liceului Teoretic Romano-Catolic.