Plimbarea călare, ilegală

Raportul Corpului de Control al Primarului General, comandat de Gabriela Firea pentru demiterea fostului șef al Poliției Locale Ion Țincu, este plin de contradicții. La șase luni distanță, raportul îl incriminează pe favoritul edilului la concursul pentru funcția de director general al Poliției Locale a Municipiului București, Ștefan Văsîi, care nu a rezolvat mai deloc problemele instituției. Probabil că lui Văsîi i-a pierit entuziasmul după ce a reziliat contractul cu firma care asigura Patrula Călare, pentru care s-a ales cu o plângere penală la DNA, spune un polițist local. Procurorii confirmă faptul că Patrula Călare a funcționat ilegal timp de 6 ani.

Potrivit Raportului Corpului de Control realizat în luna noiembrie 2016, obiectivul a fost „prezența la locul de muncă a directorului general Țincu Ion, în perioada 1.09 – 1.11.2016, modul cum au fost delegate atribuțiile directorului general și persoanele care au semnat documentele în această perioadă“. Cei trei inspectori constată că, din cele 480 de posturi prevăzute în organigrama Poliției Locale, 468 erau ocupate la sfârșitul anului trecut. În fond, controlul și raportul care a urmat au fost făcute cu scopul de a se găsi argumente și motive pentru destituirea lui Țincu și instalarea actualului director interimar al Poliției Locale, Ștefan Văsîi, favorit la concursul organizat de Primăria Capitalei pentru ocuparea definitivă a postului din 27 iunie 2017.

Reproșurile Corpului de Control

Fostului director al Poliției Locale i s-a reproșat că în perioada concediului medical documentele instituției ar fi fost semnate ilegal de mai mulți „factori de conducere“. Mai mult, chiar și când era prezent la serviciu, actele au fost semnate de subalterni. O altă „bubă“ ar fi că „fișele posturilor nu au fost reactualizate și aprobate, conform prevederilor legale“, iar Compartimentul de audit public, compus din patru persoane, era incomplet, deoarece două persoane „erau la dispoziția directorului general“. Inspectorii mai spun că din 2014 până în 2016 nu s-a executat nicio misiune sau un plan anual de control. Altă problemă „de management“ este legată de nefuncționarea camerelor de supraveghere la sediul central al Poliției Locale, care doar „monitorizează prin dispecerat și nu înregistrează“. Serviciul imagine și comunicare, condus la acea vreme de fostul jurnalist Răzvan Popa, „nu se cunoaște ce activități desfășoară, singurele activități fiind acelea de a face colaje din presă, fără a prezenta relevanța referitoare a celor ce le-a emis“. Ion Țincu este vinovat că nu a dat curs sesizării directorului adjunct Horia Scarlat, care l-a reclamat pe Răzvan Popa la Comisia de disciplină pentru că ar fi refuzat să-și îndeplinească sarcinile de serviciu. Unui alt director adjunct, Adrian Florin Vătu, i se reproșează că nu a organizat nicio ședință de tragere cu armamentul din dotare, în perioada 2011-2016. Una dintre atribuțiile acestuia era să se ocupe de deblocarea intersecțiilor, ceea ce nu a făcut. Și achizițiile de telefonie mobilă i se reproșează fostului director Țincu. Una dintre cele mai grave acuzații este semnarea unor contracte subsecvente între Poliția Locală și SC Fandax Group SRL, privind executarea serviciului de patrulare cu cai. În luna ianuarie 2017, lui Ion Țincu i s-a cerut demisia, acesta ocupând în prezent un post de agent la o poliție de sector.

Măsuri și termene deja depășite

Inspectorii Corpului de Control ai primarului general au trasat în raport termenele până la care problemele Poliției Locale trebuie remediate. „Văsîi a realizat un singur lucru din raport: a reziliat contractul cu Fandax Grup, societatea care făcea Patrula Călare. Pentru că rezilierea nu a fost tocmai corectă, are o plângere la DNA“, ne-a declarat Flaviu Butnaru. El susține că niciun alt punct din raport nu a fost rezolvat în ultimele șase luni care au urmat raportului de control, „ceea ce înseamnă același management defectuos ca și pe timpul fostului director“. Parcul auto al Poliției Locale este compus din 123 de mașini, din care doar 99 funcționează. Iar din acestea, 28 sunt folosite de conducerea instituției. În plus, spun inspectorii, cota de combustibil alocată lunar directorilor este de 5 ori mai mare față de cota autoturismelor de patrulare. Nici monitorizarea video nu a fost rezolvată. Ulterior controlului, s-a descoperit că Răzvan Popa, care conducea Serviciul de imagine și comunicare, nu a putut demonstra cu diplome de absolvire că are studii superioare. Din acest motiv, el nu mai deține funcția de șef, dar nici indemnizațiile de conducere, bani încasați ilegal, nu le-a restituit, nici nu i-au fost imputate. De asemenea, organigrama Poliției Locale trebuia refăcută, constatându-se că numărul șefilor este prea mare față de personalul de execuție, lucru care nu s-a realizat. „Organigrama ar trebui să prevadă un compartiment de protecție internă, compartiment de documente clasificate, pentru că există riscul ca lucrătorii din serviciu să ia orice documente cu caracter personal. Acestea sunt ținute în prezent de Compartimentul registratură și secretariat. Foarte multe persoane au acces la date cu caracter personal, date care pot să dispară oricând din sistem. Avem nevoie de un serviciu de protecție internă a datelor“, mai spune Butnaru. Având în vedere că actualul director interimar, Ștefan Văsîi, nu a reușit să îndeplinească în șase luni măsurile și termenele date pentru soluționarea problemelor Poliției Locale, el ar trebui să fie descalificat din competiția pentru post.

Ţincu şi Oprescu au adus caii pe străzile Bucureştiului

Cum a invadat cavaleria Capitala

Povestea serviciului de patrulare călare începe în 2010, când între Poliția Locală a Municipiului București și Societatea Fandax Group s-a încheiat un contract. Prin anexe succesive, acest contract s-a transformat în niște obligații ale Fandax Group de a desfășura activități de poliție. „Asta s-a făcut în baza unei dispoziții de primar a lui Sorin Oprescu, decizia 529/2010, prin care Poliția Locală a primit atribuții privind constatarea contravențiilor și aplicarea lor. În același timp cu Poliția Locală, aceste atribuții le-a primit și Fandax Group, o societate de pază, care a încheiat contract ilegal, clasificat ca secret de serviciu. Societatea Fandax Group le aparține lui Iordan Petre Petro și Nuțu Ștefan, care au avut anterior contracte și cu Ministerul Apărării Naționale, unde păzeau obiective militare dezafectate. Contractul a fost impus de Sorin Oprescu și de Ion Țincu, directorul Poliției Locale, care a fost pus în funcție în septembrie 2009 și demis în baza raportului lui Firea“, a comentat, pentru Cotidianul, inspectorul de poliție Flaviu Butnaru. Fandax Group ara o firmă formată din agenți de pază, care acționau în baza Legii 333. Aceasta deținea circa 25 de cai, cu doi agenți pe tură, adică 50 de oameni pe zi. Ei au fost plătiți și îmbrăcați în uniforme ale Poliției Locale, neavând atribuții în acest sens. „Componentele de ordine publică și siguranță națională nu pot fi delegate, pentru că este un atribut al statului. Nu se pot externaliza către cine dorește. Externalizarea s-a făcut ilegal și abuziv, invocându-se niște reglementări prin care primarul general era împuternicit să delege responsabilități aparatului de specialitate, dar acești oameni sunt funcționari publici, nu personal contractual. Sorin Oprescu s-a folosit de o breșă a legii, ca să justifice această delegare de atribuții și competențe“, declară Butnaru. Polițistul susține că Patrula Călare a aplicat și sancțiuni contravenționale. „Agenții Fandax Group au primit procese-verbale de contravenție și au dat amenzi de miliarde de lei. Circa 100 de procese-verbale erau încheiate zilnic și sancțiunile erau foarte mari. Promovarea imaginii Patrulei Călare era făcută de șeful Biroului de presă al Poliției Locale, Răzvan Popa. O mică parte din banii din amenzi s-a dus în bugetul PMB, restul în buzunarul lor. Multe procese-verbale de contravenție nu au mai fost depuse la Taxe și impozite, să fie executate. Prejudiciul este colosal și constă în mare parte din amenzile încasate ilegal. Dar ei sunt cei care defilau pe sub Arcul de Trimf de Ziua Națională a României“, mai spune Flaviu Butnaru. Mai mult, spune polițistul, „Fandax Group făcea verificări în baza datelor furnizate de Poliția Locală, apoi utiliza CNP-urile și alte date personale pentru a aplica alte sancțiuni contravenționale sau pentru a-i folosi pe oameni ca martori în procese“.

Procurorii confirmă ilegalitatea

În urma unor reclamații ale bucureștenilor, care contestau amenzile primite de la Patrula Călare, procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție confirmă ilegalitatea. Mai mult, aceştia le solicită să se constituie parte civilă în procesul penal declanșat împotriva Fandax Group.