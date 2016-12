PNL, pe mâna Ralucăi Turcan și a lui Marian Petrache

Raluca Turcan îi ia locul, interimar, Alinei Gorghiu, care și-a dat demisia din fruntea PNL în urma scorului dezastruos obținut în alegeri. Turcan a fost votată marți președinte interimar al PNL de către Biroul Politic Național în unanimitate și va ocupa postul până la Convenția Națională de anul viitor. Deputata, liderul filialei PNL Sibiu, a fost propusă și votată pe motiv că a avut cel mai bun scor la alegerile parlamentare.

Liberalii au impus şi condiţia ca aceasta să nu candideze la congresul de anul viitor.

Totodată, șeful PNL Ilfov, Marian Petrache, va fi secretar general interimar al partidului, până la Convenţia Naţională.

”A fost o competiţie pentru postul de secretar general între mine şi Atanasiu şi în final, vorba proverbului, «când doi se bat câştigă al treilea câştigă» au găsit colegii noştri de cuviinţă că cea mai bună variantă ar fi ca secretar general Petrache pentru perioada aceasta de 3 sau 4 luni de zile, pentru că are deja o experienţă, a fost secretar general o perioadă bună de timp, dar aşa a fost să fie”, a declarat preşedintele PNL Călăraşi, Răducu Filipescu.

Cătălin Predoiu a anunțat că va candida pentru șefia partidului la Congresul de anul viitor.

"Într-adevăr, am luat decizia să candidez la președinția Partidului Național Liberal la Convenția Națională care se va desfășura în anul 2017. Candidez pentru că partidul are nevoie de competiție. Din competiție reală și deschisă se nasc soluțiile bune și liderii buni. Dimpotrivă, dacă selectăm soluțiile pe bază de discuții închise și liderii pe bază de aranjamente de culise, în final nu iese bine. Deci, eu cred că gestul meu e în favoarea partidului pentru a oferi o dezbatere puternică alături de alți colegi care se vor înscrie în cursă și pentru a oferi cetățenilor încrederea că am înțeles din lecția alegerilor și vom lua lucrurile mai în serios", a spus Predoiu, marți, la finalul BPN al PNL.

Și preşedintele PNL Călăraşi, Răducu Filipescu, a anunțat că ar putea candida pentru funcţia de preşedinte al liberalilor sau ”cel puţin la Secretariatul general” la viitorul congres al formaţiunii. De asemenea, intenționează să candideze și Ludovic Orban.

Ștafeta catastrofelor trece de la Alina la Raluca