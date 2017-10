Prima reacție a lui Halep după ce a învins-o pe Șarapova

Simona Halep a declarat, miercuri, că evoluţia ei bună din meciul cu Maria Şarapova este rezultatul muncii pe care a depus-o după ce a fost eliminată de rusoaică în turul I al US Open.

"A fost un meci excelent. Cred că am jucat cel mai bun meci împotriva ei. Am servit destul de bine şi munca depusă după US Open s-a observat acum. Sunt foarte fericită că am reuşit să o fac. Este prima mea victorie în faţa ei şi vreau să savurez acest moment, să mă bucur.

De multe ori când am înfruntat-o, am simţit că pot să o înving, că pot câştiga meciul, dar asta nu s-a întâmplat. Mi-am spus că este doar un alt meci, trebuie să dau tot ce am mai bun. Mi-am propus să fiu concentrată, să rămân calmă şi pozitivă, ceea ce am şi reuşit de minune. Asta m-a ajutat mult", a spus Halep, conform site-ului WTA.

Totodată, românca a apreciat că ambele posibile adversare din sferturile de finală ale China Open, rusoaica Daria Kasatkina, locul 34 WTA sau poloneza Agnieszka Radwanska, locul 11 WTA, sunt jucătoare complicate.

"Amândouă sunt adversare complicate. Am jucat împotriva Dariei Kasatkina (n.r. - săptămâna trecută), aşa că poate e momentul unei revanşe, dar nu ştii niciodată. Este un adversar dificil, loveşte diferit şi luptă până la final. Trebuie să mă uit la ce am făcut la Wuhan, ce nu am făcut şi să încerc să joc mai bine. Radwanska are un joc foarte diferit. Trebuie să joc apropae de linii şi să fiu agresivă. Cu ambele trebuie să fiu concentrată aşa cum am fost azi, să încerc să joc cel mai bun tenis şi să nu mă gândesc la rezultat", a declarat Halep, potrivit site-ului WTA.

Simona Halep a fost învinsă, marţea trecută, cu scorul de 6-2, 6-1, de rusoaica Daria Kasatkina, în manşa a doua a turneului de categorie Premier 5 de la Wuhan.