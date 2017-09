România de azi: rate mai mari, curent și carburanți mai scumpi, inflație în creștere

Un euro se vinde azi cu 4,6 lei, prețul litrului de combustibi sparge bariera de 5 lei, ratele la bănci sunt cu 10% mai mari, prețurile la energia electrică vor fi mai mari de la 1 octombrie, investițiile străine sunt cu 17% mai mici ca anul trecut, inflația a început să muște iar managerii consultați de Institutul Național de Statistică văd scumpiri în comerț în perioada următoare. Mare parte din aceste stări de fapt au fost generate de calculul greșit al actualei guvernări PSD-ALDE în ceea ce privește creșterile veniturilor. Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 166,9 miliarde lei, au crescut în termeni nominali cu 11,0% față de primele opt luni ale anului trecut. Cheltuielile de personal au crescut cu 21,4% față de aceeași perioadă a anului precedent. În plus, cheltuielile cu asistența socială au crescut față de anul precedent cu 11,3%, fiind influențate, în principal, de majorarea cu 5,25% a punctului de pensie de la 1 ianuarie 2017, ajungând la 917,5 lei, și cu 9% de la 1 iulie 2017 a punctului de pensie, ajungând la 1000 lei, precum și alte măsuri ce au fost aprobate în timpul anului 2016 care au contribuit la sporirea cheltuielilor sociale.

Cei care au credite în lei nu au de ce să fie fericiți în aceste zile. Indicele în funcție de care se calculează dobânzile la cele mai multe credite de consum în lei, a ajuns luni, a crescut cu 10% într-o singură zi. BNR a afişat joi un nivel al ROBOR pentru depozitele la 3 luni de 1,46%, faţă de 1,25% în şedinţa de miercuri, iar pentru cele la 6 luni de 1,57%, faţă de 1,35% miercuri. "Evoluţia Robor depinde de nivelul de lichiditate din piaţa bancară. Suntem într-o perioadă de reaşezare a acestui indice după ce am avut, în perioada care a trecut, dobânzi reduse la nivel istoric. Din aceasta perspectivă, era de aşteptat ca această creştere să înceapă. Trebuie spus, totuşi, că în 2014 şi 2015, dacă luăm ca reper luna septembrie, ROBOR la 3 luni era mai ridicat decât nivelul actual, ca să nu mai spunem de 2012 sau 2013 când atingea 4 procente sau chiar 5,80%. Sigur că, faţă de acum câteva luni, se vor aduna câţiva lei în plus la plata ratei, în condiţiile în care dobânda ROBOR este luată în calculul ratei, dar pentru creditele acordate înainte de 2015 ratele sunt în continuare sub nivelul iniţial", a declarat, joi, pentru Agerpres, Dan Suciu, purtător de cuvânt al Băncii Naţionale a României. 60% din împrumuturile acordate în România sunt în lei, şi au la bază dobânda Robor, în funcţie de care li se calculează ratele. Nici cei cu creditele în euro nu sunt foarte liniștiți pentru că moneda europeană este cotată undeva în jurul valorii de 4,6 lei (4.5990 lei/euro, joi 28 septembrie).

Prețurile la carburanți au crescut cu jumătate de lei pe litru în ultima lună și se estimează că vor mai crește cu câțiva bani de la 1 octombrie pentru că mai intră în vigoare o tranșă de mărire a supraaccizei, cu 0,16 bani pe litru. Când au decis reintroducerea acestei taxe, scoasă la 1 ianuarie 2017, guvernanți au justificat faptul că prețurile carburanților de la noi sunt printre cele mai mici din Europa iar cotațiile barilului de țiței pe piața mondială sunt în scădere. Numai că odată cu această decizie, barilul a crescut spre 58 de dolari de la 52-53 şi se duce spre 60, considerat de exportatori punctul de echilibru. În numai o lună, de la 26 septembrie până la 28 septembrie, prețul mediu al benzinei la nivel național a crescut cu peste 8%, de la 4,52 la 4,9 lei/litru. Motorina s-a scumpit și mai mult, cu peste 9%, de la 4,47 lei/litru la 4,9 lei/litru. Tot de la 1 octombrie, energia electrică se va scumpi, în medie, cu 3,45 lei pe lună pentru un consum de 100 kWh, conform lui Niculae Havrileţ, preşedintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei.

Într-un comunicat dat de Institutul Național de Statistică se arată că managerii din comerţul cu amănuntul şi servicii estimează o creştere a preţurilor de vânzare cu amănuntul (sold conjunctural +25%). Asta înseamnă că toate creșterile de salarii și pensii pregătite de Guvern vor fi înghițite de inflația care începe să se facă simțită. Într-un seminar financiar bancar, economistul șef al BCR, Horia Braun, a declarat că inflaţia va creşte în lunile următoare, putând ajunge la 3,50 la sută, din cauza efectului de bază, majorărilor de accize şi posibil de preţuri administrate. "În 2017, anul agricol favorabil ţine preţurile la alimente la niveluri scăzute, ajutând indicele preţurilor de consum să rămână sub ţintă, dar în prima parte a anului 2018 inflaţia IPC poate ajunge la peste 3%. Deflatorii arată că presiunile de creşteri de preţuri devin mai larg răspândite în economie, reflectând mai fidel excesul de cerere în economie", a spus Horia Braun.