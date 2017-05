Scandalul gândacului în republica Dragnea: "MAI rezistați de atâta râs?"

E scandal cât casa în Teleorman, patria lui Liviu Dragnea, dar și la București. Scandalul gândacului. Un poliţist din Teleorman a intrat în atenția superiorilor după ce a filmat un gândac pe biroul de la serviciu. Agentul şef adjunct de poliţie Chivu Adrian Cristinel de la Inspectoratul de Poliţie Teleorman este cercetat disciplinar şi riscă sancţionarea pentru că a filmat "fără autorizare" gândacul din sediu.

"Conducerea IPJ Teleorman a declanșat cercetarea disciplinară a agentului de poliție pentru încălcarea prevederilor din Hot. 585/2002 constând în aceea că ar fi efectuat fotografii fără autorizare", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Teleorman, Teodora Daragole.

Cazul a atras o ploaie de reacții și contrareacții. Ministrul de Interne Carmen Dan s-a uitat și ea cu atenție la gândac. „Dacă s-a luat decizia cercetării eu zic că este bine. Trebuie să se analizeze în ce condiţii a simţit poliţistul nevoia să filmeze acea insectă. Că există acea insectă este o problemă şi tocmai de aceea aştept şi eu să văd care sunt concluziile acestei cercetări”, a spus Dan cu referire la acest caz.

Liderul de sindicat Florin Vîlnei și-a exprimat dezacordul față de gestul polițistului de a filma gândacul. ”De ani de zile încercăm să recredibilizăm această instituție. Dacă așa a considerat colegul că pot fi rezolvate problemele, eu nu pot fi de acord. Dacă aveam probleme, trebuiau ridicate la nivelul comenzii. De ce nu avem o sesizare? A fost mai simplu din punctul său de vedere să filmeze și să pună pe Facebook, ca noi să dezvoltăm acest subiect? (...) Oare gândacul cum a ajuns acolo? La locul de muncă cine menține curățenia? Nimeni nu a pus problema ca acel coleg să fie dat afară” a spus Vîlnei, președintele SEDLEX.

În replică la afirmațiile ministrului și ale altor sindicaliști, Sindicatul Poliţiştilor din România „Diamantul” a scris sâmbătă pe pagina sa de Facebook: "Gândacul de IPJ Teleorman are protecție la nivel înalt. Ministrul Carmen Dan, Vîlnei, Corpul de Control, șeful IPJ Teleorman...Nu-i bai! Ne descurcăm cu ei toți! Diamantul este cea mai tare bucată de cărbune de pe planetă".

Într-o altă postare, liderul acestui sindicat, Emil Păscuț întreabă: #MAI rezistați de atâta râs? Ceea mai tare comedie balcanică se petrece live. De la un gândac filmat la IPJ Teleorman, s-a născut un serial de comedie care îl eclipsează pe Las fierbinți. Gândacul este vedetă în mass media, are acuzatori și suporteri. Presa și televiziunile se bat să ne ia interviuri, ministra Carmen Dan dă interviuri pe tema gândacului, Vîlnei, Paraschiv...Pe când vedem un interviu cu Trump pe tema gândacului de poliție (în latină Blattella Germanica Politistus Dispeceratus)?

Ieri am murit de râs. O tufă purtătoare de cuvânt la IPJ Teleorman explica Pro Tv-ului că, în cazul în care vrei să filmezi un gândac de poliție în dispeceratul unității, trebuie să faci raport și să aștepți 15 zile. Azi, ministra Carmen Dan, se întreabă, adânc filozofic, oare în ce condiții a simțit nevoia polițistul să filmeze gândacul?

Doamne, am cea mai frumoasă ocupație....râd cu lacrimi....

Apropo, azi, sâmbată, vine DIGI la biroul sindicatului".