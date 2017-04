Situația gravă înregistrată pe râul Arieș după o avarie periculoasă

Peste 70 de sesizări au fost depuse de cetățeni la Garda Națională de Mediu în legătură cu poluarea râului Arieș, din Munții Apuseni, provocată de o avarie tehnică înregistrată luni la iazul de decantare Valea Șesei, aparținând de Cupru Min, în urma căreia s-au deversat peste 6.000 de metri cubi de steril.

'Pot să vă spun că sunt peste 70 de reclamații, de sesizări depuse la Garda Națională de Mediu, după cum am fost informat de către Comisarul șef. Aceste sesizări au aceeași problematică (poluarea cu steril a râului Arieș—n.r.). Este clar că fenomenul este vizibil, nu poate fi ascuns sub preș și nu voi permite sub nicio formă ca viața și sănătatea oamenilor și a peștilor și a animalelor să fie pusă în pericol, indiferent de numele societății comerciale care va face chestia asta. Toată lumea trebuie să respecte legea și cu preponderență legea mediului trebuie respectată, pentru că este viitorul copiilor noștri în joc', a declarat, marți, presei, imediat după ce a fost instalat în funcție, noul prefect de Alba, Dănuț Emil Hălălai.

Comisar șef al Comisariatului Județean Alba al Gărzii Naționale de Mediu până săptămâna trecută, Dănuț Emil Hălălai a apreciat că oamenii sunt îndreptățiți să depună reclamații.

'Situația este în atenția Gărzii de Mediu, a celor de la Apele Române și a celor de la ISU. Am convocat pentru mâine (miercuri—n.r.), la ora 9, un Comitet Județean pentru Situații de Urgență, să vedem exact (situația — n.r.). Am chemat și responsabilii de la Cupru Min', a menționat Hălălai.