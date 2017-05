STS a derulat Operaţiunea "Taurul" pentru falsificarea alegerilor prezidenţiale din 2009

Nu există zi în care toate televiziunile să nu aibă ca subiect „Cina cea de taină” din casa lui Gabriel Oprea din noaptea de 6/7 decembrie 2009. Toată lumea omite însă „Operaţiunea „TAURUL”, despre care s-a scris chiar în acele zile, deşi senatorul Valer Marian a invocat-o într-o interpelare parlamentară din martie 2010, adresată şefului STS, generalul Marcel Opriş!

La numai cinci zile de la vestita „cină” de la Oprea, în 12 decembrie 2009, ziarul „Gazeta de Nord-Vest” din Satu Mare a publicat articolul intitulat „Frauda electorală via STS a avut numele de cod «Taurul»”!

Ovidiu Ohanesian, celebrul jurnalist răpit în Irak, preia în aceeaşi zi acest articol pe blogul său „Anti Mafia” cu această mică introducere: „Dovezile de fraudare a alegerilor, prezentate în ultimile zile de partidele politice, şubrezesc pe zi ce trece poziţia lui Traian Băsescu de” ales al poporului”. Un mesaj primit astăzi de la Satu Mare pe adresa personală de e-mail prezintă în detaliu utilizarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale de către preşedintele PDL. Dacă adăugăm că procuroii DNA au săltat din stradă un senator în cel mai pur stil stalinist, putem să ne dăm seama ce ne aşteaptă în următorii 5 ani de domnie băsesciană. Să trăim bine!”. În acelaşi timp, Ohanesian transmite acest text şi altor colegi din presă.

Iată articolul din „Gazeta de Nord-Vest” din 12 decembrie 2009:

Roxana Iordache, fosta mea colegă de la „Ziua”, l-a preluat pe blogul său, unde adaugă: „Ca să nu mai vorbesc de mizeria din diaspora, de unde nici până la ora asta n-au venit transporturile cu nule. Iar unele din cele care au sosit erau cutii goale. Membrii BEC, morţi de oboseală, s-au dus la culcare. Până mâine la 8 dimineaţă, când revin, cele 5 judeţe plus diaspora care mai au de adus nulele pot opera în voie”!

La fel face şi Adrian Niculae pe blogul său, „100% jurnalism”, adăugînd acest comentariu interesant:

„Acum, vă spun cinstit, din capul locului, că eu unul nu am de unde să ştiu dacă angajaţii ăia ai STS Satu Mare chiar au făcut asemenea dezvăluiri, aşa că textul trebuie luat cu rezervele de rigoare. Certe sunt câteva lucruri:

1. În seara alegerilor, Corina Drăgotescu „s-a scăpat” spunând că sediul PD-L din Modrogan 22 are legătură de la STS.

2. Videanu a ştiut rezultatul final al alegerilor cu mult înainte ca orice numărătoare paralelă să fi fost posibilă.

3. STS a distribuit, pe durata alegerilor, câte un telefon mobil special fiecărui şef de secţie. Pentru această ultimă informaţie bag mâna în foc, am fost prezent la conferinţa de presă la care Marcel Opriş se lăuda cu această măsură, care urma să permită comunicarea în timp real a şefilor de secţii cu BEJ-urile.

Dacă îmi aduc eu bine aminte însă, la aceeaşi conferinţă de presă, Marcel Opriş ne-a povestit şi că telefoanele respective nu vor putea fi folosite pentru convorbiri în interes personal. Cu alte cuvinte, şefii de secţii numiţi de PD-L n-ar fi trebuit să poată folosi telefonul primit de la STS pentru a raporta rezultatele finale către organizaţiile judeţene ale PD-L. Oricum, dacă aceste informaţii se dovedesc a fi adevărate, nu mi se pare că ar dovedi vreo FRAUDARE a alegerilor. În schimb, reiese, dincolo de orice dubiu, ca Băsescu foloseşte instituţiile statului în interes personal, lucru la fel de grav. În plus, coroborând aceste informaţii cu faptul că, la ora la care Videanu ştia rezultatele alegerilor din ţară, votarea continua la multe secţii din SUA şi Canada, ne putem gândi şi la un alt scenariu: Băsescu a ştiut exact de câte voturi mai are nevoie, cât încă se mai putea face ceva”.

Cu alte cuvinte, conţinutul articolului publicat de „Gazeta de Nord-Vest” din Oradea, pe baza unor informaţii primite de la ofiţeri STS locali, era destul de cunoscut încă din decembrie 2009, însă toţi politicienii, inclusiv cei din PSD şi PNL, s-au făcut că plouă şi nu au luat în seamă dezvăluirile cu totul senzaţionale ale colegilor din Satu Mare!

În martie 2010, povestea este reluată Valer Marian printr-o interpelare adresată chiar generalului Marcel Opriş, la care a solicitat răspuns scris şi oral:

În 30 ianuarie 2012, senatorul Valer Marian revine asupra subiectului şi publică chiar în „Cotidianul” articolul „Generalul Marcel Opriş, slugoiul prezidenţial din fruntea STS”, unde reia informaţiile publicate de ziarul „Gazeta de Nord-Vest” din articolul „Frauda electorală via STS a avut numele de cod «Taurul»”, apărut în 9 decembrie 2009. Reluăm integral acel articol al lui Valer Marian din „Cotidianul”:

„Senatorul Valer Marian continuă să acuze regimul Băsescu

Generalul Marcel Opriş, slugoiul prezidenţial din fruntea STS

Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS), generalul Marcel Opriş, a fost numit în această funcţie cu rang de secretar de stat, de preşedintele Traian Băsescu în data de 7 decembrie 2005. Originar din localitatea Chieşd, judeţul Sălaj, Marcel Opriş a absolvit Facultatea de Electronică şi Informatică din cadrul Academiei Tehnice Militare din Bucureşti. După numirea în fruntea STS, generalul Marcel Opriş a fost fidelizat de preşedintele Traian Băsescu prin trei avansări în grad: general-maior (cu două stele), printr-un decret prezidenţial din 23 decembrie 2006, general-locotenent (cu trei stele), printr-un decret prezidenţial din 1 decembrie 2008 şi general cu patru stele, printr-un decret prezidenţial din 30 noiembrie 2011. Trei avansări, trei stele de general în doar şase ani! După alegerile prezidenţiale din 2009, generalul Opriş a fost acuzat că şi-ar fi pus oamenii să ajute PDL să numere voturile, precum şi că, în ziua votului, STS ar fi transmis sms-uri prin intermediul reţelei de telefonie mobilă, prin care Traian Băsescu era dat câştigător. Printr-un decret din 18 decembrie 2010, preşedintele Băsescu l-a decorat pe generalul Opriş cu Ordinul Naţional „Steaua României", în grad de ofiţer, pentru „rezultatele remarcabile obţinute în organizarea şi coordonarea STS". Pe de altă parte, prin legea bugetului de stat pe anul 2010, STS a beneficiat de cea mai mare majorare de buget, cu circa 40% faţă de anul precedent, alocându-i-se suma de 466,5 milioane de lei (113,8 milioane euro). STS a avut astfel în 2010 cea mai spectaculoasă creştere a bugetului în rândul serviciilor secrete, depăşind de două ori bugetul Ministerului Comunicaţiilor. Probabil că aceasta a fost răsplata pentru faptul că STS a manipulat rezultatul alegerilor prezidenţiale în noaptea de 6/7 decembrie 2009.

În data de 22 martie 2010 i-am adresat directorului STS, Marcel Opriş, următoarea interpelare pe tema implicării serviciului pe care-l conduce în alegerile prezidenţiale din decembrie 2009:

"În cotidianul Gazeta de Nord-Vest din Satu Mare a fost publicat, în data de 12 decembrie 2009, un articol intitulat «Frauda electorală via STS a avut numele de cod "Taurul"», având următorul conţinut: „Conform unor angajaţi ai Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS) Satu Mare reiese că în data de 6.12.2009, începând cu ora 13.40, moment în care Mircea Geoană îl depăşea cu mai mult de 5 procente pe Traian Băsescu, a fost pus în aplicare un plan de rezervă (planul B), la ordinul generalului Marcel Opriş, şeful STS, şi sub coordonarea vicepreşedintelui PDL Adriean Videanu.

Concret, STS Satu Mare a avut o derivaţie secretă din schema STS conectată la un server din sediul central al PDL din Aleea Modrogan, având numele de cod „Taurul". Toate judeţele au avut derivaţie din reţeaua principală, mai puţin municipiul Bucureşti.

Potrivit surselor din STS, în noaptea de 6 spre 7 decembrie, la ora 3,15, toate derivaţiile au fost dezafectate sub directa supraveghere a generalului Marcel Opriş, fiecare judeţ decuplându-se pe rând după ce s-au închis şi cheile pe datele finale. Despre acest fapt ştiu doar şefii judeţeni ai STS şi cadrele tehnice, respectiv doi subofiţeri care au realizat conexiunile. Toate conexiunile au fost operaţionale cu data de 6.12.2009, ora 1,30.

Afirmaţia că toate datele au fost transmise prin intermediul telefoanelor mobile şi a telefonului guvernamental (T.O.) este falsă, deoarece toate datele au fost transmise electronic simultan cu cele oficiale. STS a avut inclusiv „spioni" de alarmă care semnalau acustic şi vizual depăşirea în procente a unuia sau altuia dintre candidaţi."

Având în vedere că au trecut peste trei luni de la publicarea acestui articol şi nu aţi exprimat nicio poziţie oficială, vă solicit să exprimaţi un punct de vedere în sensul confirmării sau infirmării aspectelor semnalate în articol. Totodată, vă solicit să-mi comunicaţi numele şi prenumele angajaţilor Serviciului de Telecomunicaţii Speciale din Satu Mare care au fost de serviciu în zilele de 6 şi 7 decembrie 2009. Vă solicit să-mi comunicaţi şi numărul total al angajaţilor Serviciului de Telecomunicaţii Speciale din Satu Mare, cuantumul lunar al salariilor brute ale acestora, precum şi dacă unii dintre ei sunt şi angajaţi ori colaboratori ai Secţiei Judeţene Satu Mare a Serviciului Român de Informaţii, la sediul căreia sunt văzuţi aproape zilnic".

Deşi termenul regulamentar de răspuns la o interpelare este de două săptămâni, putând fi prelungit până la patru săptămâni, generalul Marcel Opriş nu mi-a răspuns până în prezent, trecând un an şi zece luni de la înregistrarea interpelării.

Generalul Marcel Opriş are şi probleme de integritate pentru care trebuie să se sesizeze ANI şi DNA. În mod dubios, de când este director la STS, o firmă aparţinând unor prieteni de familie (soţii Dumitru Octavian şi Iuliana Nicolau), denumită Quality Business Solutions SRL, la care soţia generalului Opriş, Camelia, este angajată şef administrativ şi contabil, a câştigat nu mai puţin de 51 de contracte publice scoase la licitaţie de STS. Valoarea totală a celor 51 de contracte este de 28.748.709 lei, fără TVA (peste 7 milioane euro). În mod dubios a crescut şi averea generalului Opriş după numirea sa în fruntea STS. Astfel, dacă la numirea în funcţia de director al STS, singura proprietate a familiei Opriş era un apartament în Bucureşti, după un an (în 2007), generalul Opriş a cumpărat un teren de 3,4 hectare în Podu Dâmboviţei judeţul Argeş, într-o zonă de mare interes imobiliar datorat dezvoltării turismului rural, iar după încă un an (în 2008), a mai cumpărat 25 de hectare la Podu Dâmboviţei, precum şi 450 de metri pătraţi intravilan în Bragadiru, lângă Bucureşti. În 2009, generalul Opriş şi-a cumpărat un apartament de vacanţă la mare, la Eforie. Pe lângă aceste achiziţii imobiliare, în perioada 2006-2009, generalul Opriş a pus deoparte 135.000 de euro (în trei conturi), de pe urma cărora câştigă anual peste 10.000 de euro din dobânzi. Este de reţinut că, în calitate de bugetar, generalul Opriş câştigă 133.337 de lei (31.000 de euro) pe an din salariu, la care se adaugă indemnizaţia de membru în Consiliul de administraţie al Institutului de Cercetări pentru Energie Electrică, de 20.000 lei pe an. Soţia sa realizează 20.000 de lei pe an din salariu, rezultând că soţii Opriş au obţinut un venit total de 173.337 lei (circa 41.000 de euro) pe an.

Solicit Agenţiei Naţionale de Integritate şi Direcţiei Naţionale Anticorupţie să efectueze cercetări asupra contractelor încheiate între STS şi firma SC Quality Business Solutions SRL, aparţinând unor prieteni de familie ai directorului STS, precum şi asupra averii dobândite de familia generalului Marcel Opriş după numirea sa în funcţia de director al STS. Solicit Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să declanşeze urmărirea penală împotriva directorului STS, generalul Marcel Opriş, pentru activităţi de poliţie politică.

25.01.2012

Satu Mare, Senator Valer Marian

Vicepreşedintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor,

combaterea corupţiei şi petiţii din Senatul României

P.S. La Satu Mare sălăşluieşte un frate mai mic al generalului Opriş. Acesta a fost ofiţer de armată, dar a fost dat afară pentru că, după un exerciţiu de tragere în poligon, beat fiind, şi-a pierdut pistolul din dotare. Cu ajutorul fratelui de la STS, a fost angajat ulterior în serviciul secret al Ministerului Administraţiei şi Internelor, la SIPI Satu Mare, dar a fost dat afară pe motive de beţie şi pălăvrăgeală. Şi-a încheiat cariera ca şi ofiţer de poliţie judiciară la Biroul DNA Satu Mare, de unde a fost pensionat pentru că habar n-avea să instrumenteze un dosar. Acum îşi consumă cu tărie pensia de 4 000 de lei pe lună povestind cu mândrie despre faptele de arme şi de alcov ale frăţânelui din fruntea STS.

Toate aceste lucruri erau, deci, foarte bine cunoscute în spaţiul public, mai ales în rîndul celor de la PSD, căci Valer Marian era senator al acestui partid! Atenţia lui Victor Ponta însă, după ce devenise preşedintele PSD, era, culmea!, îndreptată spre mazilirea definitivă a lui Mircea Geoană, pe care, în şedinţa Senatului din 7 noiembrie 2011, îl şi detronează cu ajutorul socrului său, Ilie Sârbu, după cum citim pe HotNews: „Senatorii au adoptat cu 25 de voturi pentru şi 5 abţineri propunerea înlocuirii lui Mircea Geoana din funcţia de preşedinte al Senatului cu Titus Corlăţean. Invocînd decizia 601/2005 a Curţii Constituţionale, liderul grupului PSD, Ilie Sârbu, a cerut în plen înlocuirea lui Mircea Geoană cu Corlăţean”.

Dar Victor Ponta devenise preşedintele PSD şi atunci a izbucnit un conflict uriaş între senatorul Valer Marian şi Ilie Sârbu, dus chiar în instanţă. Evident, cuplul „Tata Socru-Ginerică” a învins, iar subiectul pierderii alegerilor prezidenţiale de către Mircea Geoană, candidatul PSD, n-a mai fost de interes pentru acest partid!

Acum, în mod oarecum surprinzător, subiectul pare a reveni în preocupările PSD după dezvăluirile lui Dan Andronic, deşi social-democraţii aveau încă din 2009 argumente extrem de solide pentru o anchetă temeinică.

Şi, iată, acum, o dezvăluire incredibilă pe care o facem aici după analiza unui film din care au fost difuzate deseori fragmente ce au fost atribuite postului „Realitatea TV” şi Corinei Drăgotescu, deşi imaginile au fost filmate de jurnalistul Victor Roncea, care ne-a trimis întreg filmul original!

Privind cu atenţie imaginile, am făcut o descoperire colosală: în timp ce Adriean Videanu vorbea de la sediul PDL cu Viorel Hrebenciuc (celebra scenă cu „Viorică, ia vino încoace să-ţi dăm noi rezultatul final”!), aparatul de filmat surprinde transmisia în direct de la „Realitatea TV”. Pe ecran, mai exact pe burtieră, apare scorul 51,2% pentru Geoană şi 48,8% pentru Băsescu.

În colţul ecranului, însă, vedem ora la care Adriean Videanu avea rezultatele finale, fără diaspora: era ora 2:50!

Întorcîndu-ne acum la articolul „«Frauda electorală via STS a avut numele de cod "Taurul"» apărut în „Gazeta de Nord-Vest” în 12 decembrie 2009, citim: „Potrivit surselor din STS, în noaptea de 6 spre 7 decembrie, la ora 3,15, toate derivaţiile au fost dezafectate sub directa supraveghere a generalului Marcel Opriş, fiecare judeţ decuplându-se pe rând după ce s-au închis şi cheile pe datele finale... Afirmaţia că toate datele au fost transmise prin intermediul telefoanelor mobile şi a telefonului guvernamental (T.O.) este falsă, deoarece toate datele au fost transmise electronic simultan cu cele oficiale”.

Avem, deci, dovada că informaţiile furnizate de ziarul „Gazeta de Nord-Vest” sînt reale, adică STS a furnizat PDL-ului softul rezultatelor din secţii, nu reprezentanţii din teritoriu, operaţiune complet ilegală!

Aşadar, Operaţiunea „Taurul” a existat! La ora 2:50 Adriean Videanu avea rezultatele finale, iar la ora 3:15 STS a decuplat derivaţiile către PDL!

Totul se desfăşura în noaptea de 6/7 decembrie 2009, în paralel cu „cina cea de taină” din casa lui Gabriel Oprea, unde erau prezenţi şefii SRI George Maior şi Florian Coldea, precum şi şefii Parchetului General Laura Codruţa Kovesi şi Mihai Iacob!

Cu alte cuvinte, cei vor să afle adevărul despre alegerile prezidenţiale din decembrie 2009 trebuie să ia în discuţie şi aceste dezvăluiri ale ziarului „Gazeta de Nord-Vest”, pe care senatorul Valer Marian şi cîţiva jurnalişti au tot încercat să le scoată la vedere în aceşti opt ani! Ne referim, desigur, atît la Parchetul General, cît şi la Comisia parlamentară, dar şi la jurnaliştii şi analiştii politici care discută zilnic acest subiect la TV!

Evenimentele sînt legate ombilical şi nu pot fi separate. Cum, de altfel, nu trebuie omise datele despre votul din străinătate, cele care au decis victoria lui Traian Băsescu.