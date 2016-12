Într-un editorial realizat pentru România Curată, Alina Mungiu Pipidi scrie că "sunt penibili cei care aşteaptă ca preşedintele să întoarcă radical rezultatul alegerilor împachetînd o majoritate din partide mici, eventual şi cu un nou UNPR recrutat de servicii din cei şantajabili.

"Un mare câştig este faptul că avem o majoritate parlamentară clară. Şi la fel un câştig ar fi ca preşedintele să nu înceapă să caute o altă majoritate prin care să îşi impună un premier", mai arată Alina Mungiu.

”(...)Abia crearea unui nou UNPR ne-ar da înapoi. Sigur, e trist că după ce noi am luat ţara de la PSD în 1996, 2004 şi 2014 prin campanii eroice, pentru mine soldate cu zeci de procese, unii le-au dat-o înapoi. Dar votantul are totdeauna dreptate. Nimeni nu trebuie culpabilizat pentru cum a votat sau că nu a votat”, arată Pippidi.

Discursul radical nu e popular, cine serveşte drept coadă de topor la alţii va ajunge pe foc, arată Mungiu Pippidi

Un alt lucru bun după aceste alegeri este intrarea USR în Parlament. Intrare care a sacrificat în PNL-ul, marele perdant al scrutinului, arată analistul politic.

”E bine că a intrat USR în Parlament, dar nu a făcut decît să ia voturi de la PNL, după cum am prezis de cînd s-a materializat proiectul Cioloş şi am scris aici că m-aş mira ca vreun securist sforar ca ăla care a făcut planul ăsta să se dovedească un strateg electoral bun. De, greu să fii şi contra sistemului, şi de partea lui şi nu prea ai cum să ajungi la 50 la sută pe calea asta. Ba nici la 30, scor istoric prost pentru PNL plus PDL plus USR”, notează Alina Mungiu.

Preşedintele Klaus Iohannis se înscrie la capitolul perdanţi

”Klaus Iohannis a reuşit de la şaptezeci la sută încredere în ianuarie 2015 să ajungă la vreo 20 la sută cît au luat acum liberalii şi viitorul lui mandat devine problematic de tot. Cum nu cred că şi-a propus să distrugă PNL prin USR- asta a apărut ca plan de recuperare a USR de la societatea civilă doar după locale, prin tehnocraţie şi serviciile aferente- e ceva să faci praf majoritatea strînsă de noi cu riscuri în noiembrie 2014. Sigur, votanţii sunt inconstanţi şi au avut aşteptări prea mari, nu el s-a dovedit un ţepar. Lucrul bine făcut îl vor plăti alţii, că preşedintele nu demisionează”, cobchide Pippidi.