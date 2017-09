Udrea: Este o frustrare

Elena Udrea spune că denunțul făcut de Gabriel Sandu, fost ministru al Comunicațiilor în guvernarea PDL este o frustrare deoarece este unul dintre puținii care au și fost condamnați în dosarul Microsoft. Udrea susține că Sandu avea o relație bună în partid și guvern.

"Nu am citit acest denunț, nici nu vreau să îl citesc. Înțeleg frustrarea domnuluhi Sandu. Până la urmă, din acest dosar Microsoft pornit cu mare tam-tam în campanie prezidențială din 2014, că e cel mai mare dosar, cu 80 de persoane, cu 9 miniștri și patru guverne, vedem că au fost arestați patru fraieri: lotul Dorin Cocoș. Am spus atunci și spun și acum că miza a fost afectarea rezultatului campaniei și rezultatului meu în alegerile din 2014. A fost o bătălie pe viață și pe moarte”, a spus Elena Udrea, la ieșirea de la instanță.

Pe de altă parte, susține Udrea, fostul ministru al Comunicațiilor avea o relație bună în partid și în Cabinetul din care făcea parte.

"Înțeleg frustrarea domnului Sandu. Gabriel Sandu e supărat și încearca sa arunce în toată lumea. Ce nevoie era să fac presiune asupra lui Gabriel Sandu când a ajuns în functie prin susținerea organizației din Prahova? Dacă avea obligații, avea către acea organizație, avea o relație foarte bună cu conducerea partidului și a Guvernului. Ce nevoie avea să fac presiuni?", a mai spus Udrea.

Gabriel Sandu a depus miercuri o plângere la DNA în care explică modul în care s-a desfășurat „afacerea Microsoft”, în cadrul documentului făcând referiri la Florian Coldea, ambasadori ai Statelor Unite ale Americii și Germaniei, dar și la Traian Băsescu, Emil Boc, Elena Udrea sau Sebastian Ghiță.

„Microsoft a făcut trafic de influență începând cu anul 2004, fiind susținut în acest sens de un grup consistent de oameni politici în frunte cu președintele de atunci al României, Traian Băsescu, cu primul-ministru Emil Boc, cu consilierul președintelui României, Theodor Stolojan, consiliera prezidențială Elena Udrea, devenită apoi ministru al Dezvoltării, soțul acesteia, Dorin Cocoș, de reprezentanți de frunte ai corpului diplomatic (ambasadorii SUA, a Austriei și Germaniei) și FMI, dar și de ofițeri superiori din Serviciul Român de Informații și STS (generalii SRI Dumitru Zamfir și Dumitru Cocoru, generalul STS Marcel Opriș, aceștia fiind reprezentanții prim adjunctului SRI, generalul Florian Coldea și directorului SRI George Maior)”, conform documentului precizat.

În același denunț transmis DNA, Sandu vorbește și despre o discuție „dură” pe care a avut-o cu Sebastian Ghiță.

„Într-una din discuțiile pe care l-am avut cu domnul Claudiu Florică de față chiar cu consilierii, care au avut în sarcina de serviciu negocierea contractului România, mi-a făcut precizat ca el nu reprezintă doar interesele lui, ci și pe ale lui Sebastian Ghiță și mai ales Dorin Cocoș și că, de față cu acesta (Claudiu Florică), domnul Dorin Cocoș l-ar fi sunat de președintele Traian Băsescu, pentru a îi expune situația și a-i spune că “se pare că Gabriel Sandu joacă într-un alt film.” În concluzie, Claudiu Florică mi-a spus că propunerea lui a fost discutată de către domnul Dorin Cocoș cu domnul președinte Băsescu, care cunoaște problema, urmând ca un om al lui Florian Coldea să ia legătura cu mine și să îmi explice cum poate deveni legal tot ceea ce-mi cer ei, cum vor fi disponibilizați 1,8 milioane de euro din această afacere, care se va face cu ei (Claudiu Florică, Dinu Pescariu, Dorin Cocoș și Sebastian Ghiță) sau deloc.

Ulterior, am fost sunat din nou și de către domnul Sebastian Ghiță, prilej cu care am avut o discuție extrem de dură cu acesta, în care și el a ținut să îmi precizeze următoarele:

1. Dorin Cocoș lucrează în numele președintelui Traian Băsescu, pentru Băsescu și Elena Udrea;

2. Având această atitudine și comportament nu voi apuca sfârșitul anului în fotoliul de ministru;

3. Am fost întrebat “ce treaba am eu cu bugetul Ministerului?” Și mi-a sugerat “să-mi văd de treaba mea și să accept condițiile puse de Cocoș – Florică – Pescariu, pentru că, în caz contrar, îmi voi pune serviciile în cap, având în vedere ca acești domni lucrează pentru “ei”;

4. Sebastian Ghiță mi-a spus că va încerca să mă ajute dar cuplul Cocoș – Perscariu, cu sprijinul doamnei Udrea, era “mult mai tare decât” el la aceea dată.

5. Tot Sebastian Ghiță mi-a sugerat să accept cererile lui Florică – Pescariu – Cocoș, măcar pentru a câștiga timp, pentru că “mi l-am pus și pe Pinalty în cap” ”, conform documentului menționat.abriel Sandu a depus o plângere la DNA în care explică modul în care s-a desfășurat „afacerea Microsoft”, în cadrul documentului făcând referiri la Florian Coldea, ambasadori ai Statelor Unite ale Americii și Germaniei, dar și la Traian Băsescu, Emil Boc, Elena Udrea sau Sebastian Ghiță.

În 3 octombrie 2016, Gabriel Sandu a fost condamnat în dosarul Microsoft la trei ani de închisoare.