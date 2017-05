Un mort şi mai mulţi răniţi in Times Square

Cel puţin o persoană şi-a pierdut viaţa şi mai multe au fost rămnte în Times Square, la New York, după ce o maşină a intrat în plin într-un grup de pietoni. Şoferul autoturismului, un bărbat de culoare, după informaţiile oferite de martori, a fost imediat arestat de poliţişti.

Poliţia newyorkeză a a precizat iniţial că este vorba despre un accident, însă unul dintre martori a declarat pentru Reuters că şoferul a intrat “intenţionat” în mulţime şi că îşi conducea maşina pe contrasens. Televiziunea NBC arata ca oficiali din politie au sugerat ca nu este vorba despre un atac terorist, lucru relatat şi de ABC News. Potrivit CBS, şoferul mai fusese arestat de două ori pentru conducerea autovehicului sub influenţa drogurilor. Şi de această dată bărabatul părea să fie sub influenţa drogurilor, scrie Tne New York Times.