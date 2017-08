Well done, Mihaela Buzărnescu!

Splendidă performanța Mihaelei Buzărnescu în calificările la USOpen 2017, unde bucureșteanca de 29 de ani a obținut vineri după amiază a treia victorie consecutivă în 4 zile (6-7, 6-3, 6-4 cu columbianca Mariana Doque Marino - favorită numărul 4!), intrând pe tabloul principal la simplu fete. Ea se va alătura celorlalte 5 românce calificate direct (Simona Halep, Irina Camelia Begu, Sorana Cârstea, Monica Niculescu și Ana Bogdan), mărind prezența delegației României la 6 jucătoare pe tabloul principal la simplu feminin. Bravo, Mihaela! Well done!

Puțini știu că tânăra româncă a fost campioană de dublu juniori la US Open 2006, împreună cu Raluca Olaru, și că ultimii ani i-a petrecut suportând operații după operații. Urmând sfatul tatălui și antrenorului său, Mihai Buzărnescu, Mihaela a “profitat” de accidentări și a mers la la facultate, unde a obținut un master în economie. După victoria de vineri, ea nu a uitat să le mulțumească românilor din New York care au susținut-o și să reamintească faptul că, în 2006, după finala de dublu junioare de la US Open, câștigată împreună cu Raluca Olaru, le-am premiat cu $1.200 de dolari și o masă copioasă la un restaurant românesc din New York. Aveau numai 18 ani și juniorii nu primeau bani pentru victoria la US Open, dar Mihaela a menționat acel episod în interviul de după meciul de vineri.

Culmea ironiei a fost că Federația Română de Tenis nu se aștepta ca Mihaela și Raluca să joace acea finală și le-a rezervat biletele de întoarcere înainte, așa că a fost nevoie de intervenția unui antrenor român de tenis din New York, Nick Brebenel, care a achitat diferența de 700 de dolari pentru ca fetele noastre să joace și să câștige acea finală. Gestul românului nu a fost apreciat de Federație nici măcar cu un thank you!

Tragerea la sorți a fost cu ghinion. Simona Halep va juca în primul tur cu rusoaica Maria Șarapova (multiplă câștigătoare de turnee Grand Slam și revenită după suspendare), iar Mihaela Buzărnescu o va întâlni pe daneza Caroline Wozniacki, fostă numărul 1 mondial și cap de serie numărul 5 pe tabloul principal! Va fi greu pentru Simona, chiar dacă rusoaica nu mai e ce a fost, dar mult mai greu pentru Mihaela Buzărnescu, după cele 3 meciuri jucate în 4 zile pe betonul încins de la Flushing Meadows, plus accidentarea la inghinali, care o sâcâie, deși minuni am mai văzut la US Open în cei 22 de ani consecutivi petrecuți la marginea terenurilor de tenis din Corona Park.

Programul jucătorilor români în primul tur la USOpen 2017 (simplu)

Simona Halep (nr. 2) - Maria Șarapova (Rusia)

Monica Niculescu - Kristina Mladenovic (Franța)

Ana Bogdan - Taylor Townsend (SUA)

Sorana Cârstea - Lesley Kerkhove (Olanda)

Mihaela Buzărnescu - Caroline Wozniacki (Danemarca, nr. 5)

Irina Camelia Begu - Kateryna Kozlova (Ucraina)

Marius Copil - Jo Wilfried Tsonga ( Franța, nr. 8)

Le dorim mult succes și le cerem românilor din New York să vină în număr cât mai mare și să-i susțină pe sportivii români.









Foto 1 (de la stânga la dreapta): Grigore L. Culian (editor New York Magazin), Mihaela Buzărnescu și Cristi Boghian (producător Romanian Television of New York) la câteva minute după victoria spectaculoasă a Mihaelei Buzărnescu.



Foto 2 (de la stânga la dreapta): Cristi Boghian, Mihai Buzărnescu (tatăl și antrenorul Mihaelei), Grigore L. Culian.