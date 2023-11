Adelin Petrişor – Cum să fim patrioți

Pe 1 Decembrie, Parada militară de la Arcul de Triumf se vede iar la TVR.

Adelin Petrișor, unul dintre cei mai cunoscuți corespondenţi de război din România, care a transmis din Irak, Afganistan, Liban, Israel și alte zone de conflict, dar şi de la inundaţii, cutremure şi chiar din “prima linie” a razboiului cu SarsCoV2, va prezenta la TVR şi pe 1 Decembrie 2023.

Cred că putem fi patrioți încercând să ne facem treaba cât mai bine, spune Adelin.

Iată câteva dintre cele mai emoţionante amintiri ale sale de la evenimentele pe care le-a adus telespectatorilor TVR, dar şi câteva informaţii de ultimă oră despre ceea ce urmează să vedem în acest an, la parada de Ziua Națională a României, prezentate de televiziune.

Eşti o prezenţă deja obişnuită la TVR în ziua de 1 Decembrie. Cum au început transmisiunile de la Parada Militară?

Sunt mulţi ani, cred că din 2010. Ca jurnalist de eveniment, am făcut multe ştiri despre acţiunile Poliției sau ale Armatei. Așa am ajuns să mă ocup şi de Parada de 1 Decembrie. Am transmis din mai multe locuri, inclusiv de la Alba Iulia, pe vremea când preşedintele Emil Constantinescu mergea acolo. Lucrez în televiziune din 1995 şi am avut parte de multe evenimente: tot felul de catastrofe, inundaţii, cutremure şi multe zone de razboi. Cum Parada de 1 Decembrie este organizată de armată, am transmis şi de acolo.

De-a lungul acestei perioade, s-a văzut vreo evoluţie?

S-a văzut. În momentul în care au apărut sisteme noi de armament s-au văzut şi în Parada de 1 Decembrie. De exemplu, la verticala Arcului treceau avioane MiG-21 LanceR. De ani buni, vedem avioanele F-16 Fighting Falcon. Chiar dacă sunt luate la mâna a doua, sunt arme care nu se pot compara cu MiG-21 LanceR, din punct de vedere al armamentului, al capabilităţilor. La Paradă au apărut şi sistemele de rachete Patriot, unul dintre cele mai scumpe programe de înzestrare ale Armatei Române. Nu mai e cel mai scump, pentru că urmează F35, care costă în jur de 6,5 miliarde de dolari. Armata a încercat să ţină pasul cu vremurile. Dar Armata României e ca România. Cu cât țara noastră va fi mai evoluată, cu atât vom avea o armată mai bună.

Din punct de vedere al dotărilor militare, la ce nivel este România?

A crescut destul de mult, dar mai e mult loc de mai bine. România a ținut cât de cât pasul cu țările NATO, pentru că de multe ori a avut oameni foarte bine pregătiți. Suntem încă departe de mulți dintre aliații puternici. Și nu vorbim doar de dotare, ci și de mentalitate. De curând, am fost la baza aeriană americană Sheppard, unde România pregătește piloți pentru avioanele F-16, în cadrul unui program NATO. Ce vor aduce „deștept” oamenii noștri de acolo este mentalitatea, pentru că se antrenează într-un cu totul și cu totul alt mediu şi văd altfel lucrurile. Vorbeam cu tineri locotenenți care îmi spuneau: „Când am ajuns aici, (n.r. un program complicat de 55 de săptămâni), am crezut că nu o să termin niciodată”. Acolo, te obligă să greșești în școală, ca să nu greșești mult mai grav când nu se mai pot întoarce lucrurile. Avem de cumpărat multe… nave, avioane, însă cred că trebuie să lucrăm şi la nivelul mentalității. Din nefericire, mentalitatea este lucrul care se schimbă cel mai greu. Poți să cumperi cel mai tare avion, însă trebuie să te adaptezi unui alt mod de a te antrena, de a evolua profesional, asta cred că avem cel mai mult de învățat de la occidentali.

De 1 Decembrie se simte un sentiment de mândrie națională…

În fiecare an, de Ziua Naţională a României, oamenii participă la paradă, indiferent de condițiile meteo, chiar dacă e o vreme foarte rece sau cu ploaie înghețată. Îi aduc şi pe copii ca să vadă militarii, tancurile şi, chiar dacă îngheaţă, îşi fac poze cu militarii, se bucură. De foarte mulţi ani, am fost la microfonul TVR, alături de generalul Constantin Spînu, purtătorul de cuvânt al MApN. De fiecare dată am încercat să fiu critic, să vorbesc şi despre neajunsurile armatei, pentru că dacă ne batem cu pumnul în piept și ne lăudăm doar cu lucrurile pozitive, nu avem cum să evoluam.

Parada din 1 Decembrie 2018, în anul Centenarului Marii Uniri, a fost cea mai emoționantă transmisiune. Să poți să relatezi la 100 de ani de la Marea Unire, la microfonul Televiziunii Române, nu e puțin lucru. Îmi amintesc că atunci când am încheiat transmisiunea în direct, am spus că îmi pare foarte rău că, în 100 de ani, n-am reușit să unim cu drumuri provinciile pe care înaintașii noștri le-au unit cu sânge. Mi se pare o mare, mare rușine. Așa mi-am încheiat eu transmisiunea la Centenarul Marii Uniri, pentru că patriotismul nu e acela pe care îl vezi, de obicei, la politicieni, care se bat cu pumnul în piept, duc mâna la inimă, plâng atunci când ascultă imnul… Cred că putem fi patrioți încercând să ne facem treaba cât mai bine. Pentru că dacă fiecare își face bine treaba în pătrățelul lui, pătratul mai mare, de vreo 238.397 km², cât este suprafața României, va arăta cu siguranță altfel.

În 2023, Parada va fi un moment special, având în vedere conjunctura politică prin care trecem…

Cred că vom vedea în mare cam aceleaşi lucruri pe care le-am văzut şi anul trecut. Sigur, încărcătura emoţională e mult mai mare din momentul în care Rusia a atacat Ucraina şi ne-am pomenit cu un conflict la graniţă. În ziua în care începea războiul, s-a întâmplat să filmez într-o bază aeriană, sigur, fără nicio legătură, era un subiect aranjat cu mult timp înainte. Vorbeam atunci cu piloții care interceptaseră un Su-27 ucrainean, care, din greşeală, intrase în România. Ne întrebam ce s-ar fi întâmplat dacă România nu ar fi fost în acele momente în NATO… În conjunctura actuală, încărcătura clar va fi mai mare. Românii se vor uita altfel la armată.

Televiziunea Română va transmite în direct și în acest an Parada de 1 Decembrie…

Da, sigur, atât de la București, cât și de la Alba Iulia. La parada de 1 Decembrie, întotdeauna problema a fost legată de condițiile meteo. În cazul în care vremea este foarte proastă, nu putem să avem aviație. De multe ori am auzit comentarii de genul, „Ce avioane proaste, nu pot să zboare!”. Avioanele pot să zboare în orice condiții meteo, dar ele vor survola orașul doar dacă participanții la Paradă le pot vedea. Deci, să sperăm că avem vreme bună și vom vedea aviația, vom vedea transportoare blindate Piranha, vom vedea sisteme complexe de armament noi, gen Patriot, sistemele de artilerie HIMARS. Armata Română are câteva programe de inzestrare în curs de derulare, insa are şi unele care au dat greş, deşi au fost bani, cum este programul Corvetelor, în valoare de 1,2 miliarde de euro.

Ai trăit vreun moment mai emoţionant de 1 Decembrie?

Pandemia a fost un moment deosebit. În 2020, am acoperit o mare parte din subiectul pandemie, cu transmisiuni din secțiile ATI ale spitalelor. Eram cu nervii întinși la maximum, iar la Parada de Ziua Naţională a României a fost ciudat să văd că la Arcul de Triumf, în locul unei mulțimi de cel puțin 10.000 de oameni, erau câţiva: Președintele României, presă, cameramani. Mi s-a părut, poate, puțin înfricoșător, într-o anumită măsură, pentru că pandemia ne-a arătat cât suntem de vulnerabili. Transmisiunea de la parada de 1 Decembrie în perioada pandemiei parcă era dintr-un film postapocaliptic.