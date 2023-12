Burleanu vorbește despre candidatura la șefia UEFA

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a afirmat, joi, într-o conferinţă de presă, că în acest moment nu are în plan să candideze la preşedinţia UEFA în 2027, după ce cotidianul britanic The Independent scrisese că românul beneficiază de susţinerea mai multor şefi ai unor organizaţii naţionale europene ca să-l înlocuiască pe Aleksander Ceferin.

„Nu ştiu cum a apărut acest articol, pentru că nu mă aflu în spatele lui. Nu am niciun contact cu Miguel Delaney, cel care a scris, dar îi apreciez munca de jurnalist. Sunt un tip sincer şi voi fi sincer şi astăzi. În momentul de faţă nu am în plan acest scenariu care a fost vehiculat în presa internaţională. Mă bucur în acelaşi timp să văd prietenia şi aprecierea foarte multor preşedinţi şi secretar generali din federaţiile europene iar acest lucru pentru mine contează cel mai mult, mai ales când vorbim despre federaţii relevante la nivel european şi internaţional. Poate aceasta este şi motivul pentru care de-a lungul timpului am beneficiat de susţinerea acestor federaţii pentru a ocupa diferite funcţii la nivel internaţional. De această prietenie şi apreciere mă bucur şi în rândul membrilor afiliaţi ai Federaţiei Române de Fotbal, mai ales în momente grele, în 2014, 2018, 2022, momente cu caracter electoral”, a afirmat Burleanu.

El a precizat că are o relaţie bună cu actualul preşedinte UEFA în ciuda faptului că uneori au puncte de vedere diferite.

„Am o relaţie foarte bună cu preşedintele UEFA, Aleksander Ceferin, pe care l-am susţinut încă din 2016, chiar dacă în ultima perioadă am avut opinii diferite pe anumite subiecte. Împărtăşesc această opinie, că o organizaţie puternică precum UEFA şi cu responsabilităţi multiple are nevoie în interiorul său de o diversitate de opinii. Şi atunci poate acesta este motivul pentru care pe anumite subiecte împărtăşim opinii diferite. Nu am avut timp să vorbesc cu el după ce a apărut acest subiect, dar bănuiesc că cunoaşte deja poziţia mea, pentru că sunt un tip destul de predictibil aşa cum sunt şi pentru dumneavoastră. Preşedintele UEFA are această capacitate, să îşi retragă această iniţiativă privind modificarea de statut care este făcută puţin diferit. Pe ce mă bazez? A mai făcut-o dată, pe subiectul reintegrării Rusiei în competiţiile de juniori, deşi această iniţiativă fusese aprobată şi de către Comitetul Executiv şi de către consiliul FIFA, dar în cea de-a doua şedinţă preşedintele a avut iniţiativa de a retrage această iniţiativă. Mesajul pe care aş vrea să-l transmit cu această ocazie este că simt nevoia ca în acest moment fotbalul european să fie unit. Fotbalul european trebuie să fiu unit mai ales în aceste zile, fiindcă pe 21 decembrie Curtea Europeană de Justiţie se vă pronunţa pe un dosar extrem de important pentru ceea ce înseamnă viitorul fotbalului european, cu impact puternic la nivel naţional, şi mă refer aici la prezervarea modelului european al sportului. Mesajul meu este de unitate a tuturor, indiferent de opiniile pe care le împărtăşim, ca până în 21 decembrie toţi să fim uniţi aşa cum au fost uniţi şi cu guvernele naţionale din peste 20 de ţări europene care au susţinut federaţiile naţionale în acest demers, şi anume că modelul european al sportului trebuie să continue şi trebuie să fie întărit. Altfel spus, un nu categoric creării Superligii Europei de către cluburile cele mai bogate”, a adăugat Burleanu.

Cotidianul britanic The Independent a publicat informaţia conform căreia Burleanu ar avea susţinerea mai multor preşedinţi ai federaţiilor naţionale europene pentru a-l înlocui pe slovenul Aleksander Ceferin (56 de ani) în funcţia de preşedinte al UEFA.