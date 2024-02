Ce spun românii despre înrolare. ”Necondiționat pentru țara mea, niciodată pentru lichele”

Serviciul militar obligatoriu este exclus, a dat asigurări ministrul Apărării Naţionale, Angel Tîlvăr. Dar a admis totuși că există o preocupare la nivelul MApN pentru serviciul militar voluntar.

În urmă cu o săptămână Vlad Gheorghiță, Șeful Statului Major al Armatei, spunea și el că e nevoie ca populația să fie pregătită pentru război, în cazul în care conflictul din Ucraina excaladează.

”Rusia nu se va opri aici, dacă va câștiga în Ucraina, principala țintă va fi Republica Moldova”, spune șeful Statului Major al Apărării.

Ne dorim să introducem un serviciu militar în termen, voluntar. Adică vizăm segmentul de vârstă între 18 și 35 de ani, indiferent de sex, naționalitate, credințe religioase, tineri care doresc să îmbrace haina militară. Să plătim acest serviciu și să îi pregătim după principiile de bază de ducere a războiului”, a spus Vlad Gheorghiță.

Ce spun românii despre înrolare?

marin spune:

dorinta de a lupta pentru Tara apare atunci cand Tara este suverana si independenta, iar alesii sunt alesi de popor si legile lor drepte, pentru bunastarea poporului. armata cu japca se facea pe vremea impuscatului, cand foarte multi tineri si-au aflat sfarsitul din lipsa de educatie, empatie si stupiditatea la pachet cu egoul sefilor de tarla, caporali, sergenti si tot felul de graduletze peste garduletze de prostie maxima. ca deh, ordinul se executa nu se discuta. cunosc cazul unui tanar care a facut septicemie de la o simpla batatura pentru ca nu i se potriveau bicancii. nimeni nu a vrut sa auda. alergaturile cu ranita in spate, tavaliri i noroi, fara ca, in fapt sa inveti sa te aperi in primul rand pe tine si apoi pe ai tai, Tara. cum sa iti aperi Tara daca tu nu te poti apara pe tine insuti…? armata trebuie sa fie pregatitoare psihologic in primul rand, apoi fizic si tehnic. iar Tara sa fie Tara. cei intevievati au perfecta dreptate: suntem condusi de tradatori si criminali, care au dat Romania pe tava, ne indatoreaza si ne aduc in sclavie, iar acum ar vrea sa murim, invocand patriotismul? hahah! cine vrea razboi – generalii nostrii de carton, plin de emfaza si prostie – ii invit sa se duca in prima linie. ca niste „patrioti” ce se arata pe la televiziuni toata ziulica. ,,, pe bune, cu „dragoste”!

goguta spune:

Când ei în legea pensiilor veche și nouă au pus armată doar că stagiu asimilat deși atunci legea te scotea din câmpul muncii obligatoriu e clar că suntem conduși de indivizi cu platfus la creier că au fentat armată atunci și o vor fenta și acum și de cate ori este nevoie.

toma spune:

… , din patriotism primul front trebuie deschis la București. Nu credeți ca a venit timpul să mai schimbăm ceva prin grota aia cu politicieni ? Vorbesc de un front politic , ce spuneți de ideea aceasta ? Când ne propuneți oamenii care merită să fie în politică. Despre ăștia care ne vor în război ne-am lămurit. Sunt niște lepre și nu se vor schimba. Dacă ei vor război să se ducă în Ucraina. Noi nu vrem război , din patriotism. România nu mai are resursele pentru un război, tot datorită lor, începând din era lui Iliescu si continuând raptul și distrugerea până în zilele noastre, sau credeți că avem memoria scurtă ?

Zalmoxis spune:

facem tot ceea ce se poate si depinde de noi pentru a nu ajunge la razboi? nu! este iohannis un bezmetic inutil fara niciun fel de inteligenta umana? este! sa mearga in linia initii el cu ciolacu cu ciuca si grindeanu cu toti parlamentarii si autoritatile care sustin razboiul. ei sa fie carnea de tun.

pe cine sa apar, acest sistem … care este generat de dispretul fata de viata? de ce as lua viata altui soldat trimis tot de frica de altii sa ucida pentru mofturi???

niciodata nu este de dat viata pentru decidenti actuali. niciodata! intii sa scapam de ei, de toti, sa ne asezam la masa omeneste sa punem totul pe masa si sa ne construim un viitor TOTI IMPREUNA!

puterii, oricare este ea si va fi, ii va fi frica sa refaca armata de tarani care a aparat glia de-alungul vremilor. de ce? pentru ca puterea ca e prima care va diparea! cu toate legile lor martiale si toate nascocirile din minti primitive. nivelul de intelegere a ceea ce este, este mult mai profund in oamenii simplii decit al celor aflati la putere.

neconditionat pentru neamul si tara mea! dar niciodata pentru canalii, lichele, criminali, mincinosi, gunoaie! iar pe toti astia ii gasiti la putere!

Iiion spune:

Tinerii de azi nu vor sa apere pamanturile cumparate de straini, hidrocentralele listate la bursa sau pensiile speciale Nu stiu ei ce acela patriotism, domnule

Panta Rheispune:

patriotismul,patria,armata,biserica,…sunt lucruri sfinte, depasesc cadrul…

UN_OM spune:

Dacă încercările ‘dezaxaților lumii’ de a produce un conflict major vor reuși atunci va intra în funcțiune arcanul (vezi Rusia, vezi Ucraina). Niciodată nu trebuie să iei de bun ceea ce spun politicieni, uită-te pe ce și-au pus semnătura / ce vot au dat !

Ospătarul alb spune:

Aci cu , să te apere NATO cam au dreptate cei ce-au spus asta,pai dam un procent din pib pe așa ceva , să nu mai vb câte vechituri cumpărăm de la partenerul strategic ,,care inca nici nu au venit și ălea care vin iau calea Ucrainei, arunci pentru care fapt să lupți într-un război care nu ne aparține,

csaba d. spune:

În caz de război, rămân în țară doar femeile, copiii, invalizii și bătrânii peste 60 de ani. Ăia buni de luptă vor rupe ușa din prima.

tomlinspune:

Ai vazut vreodata aplicat art.5 NATO ? Poate la romani nu se aplica. N-ar mira pe cineva.

Bătrâna cătană spune:

Nu putem plasa răspunderea unor asemenea decizii pe umerii copiilor noştri. Ar fi un gest de supremă laşitate din partea noastră a celor în vârstă şi cu experiență de viață sau de moarte. Cândva îi sacrificam pentru zei, pentru patrie, țară sau glie astăzi nimeni nu poate spune pentru ce sau pentru cine îi sacrificăm. Nimeni nu poate alege de bună voie să sfârşească sub ploi de bombe şi rachete ori sub şenile de tanc fără să înțeleagă de ce, pentru cine sau pentru ce. Războaiele de azi nu seamănă cu nimic din toate celelalte de până acum, cu excepția barbarismului sau primitivismului de care niciodată nu am putut scăpa oricât de mult pretindem că”ne-am civilizat.” Copiii noştri nu s-au născut din primitivism ori barbarie aşa că răspunderea pentru ceea ce sunt şi ceea ce fac, noi, cei maturi o purtăm. Ne putem lăuda că i-am crescut, îndrumat sau educat corect pentru ca mai apoi să le cerem să ne salveze de noi înşine cu prețul propriilor lor vieți? „Aiasta nu se poate domnilor!” Dacă lumea, universul sau umanitatea o cer în mod absolut şi irevocabil iar altă cale nu mai există, atunci o să mergem noi, servindu-le lor drept exemplu despre cum nu trebuie să facă. Să nu ne urmeze legați la ochi precum părem a fi noi, bătrânii de astăzi.

Otova spune:

Oare tinerii chemați acum să-și apere țara or fi colegi de generație cu cei vânduți de aceia care acum susțin că sentimentul patriotic este extremism?

Întreb și eu pentru mine, că prieteni nu mai am de când e „trendy” să ai „numa’ dujmani”.

Oare, acum, care mai este răul cel mic?