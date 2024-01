Cine vrea să-i ia locul Ursulei von der Leyen

PES l-a validat pe Nicolas Schmit, comisarul european pentru locuri de muncă şi drepturi sociale, să fie candidatul social-democraţilor europeni pentru şefia Comisiei Europene, deținută în prezent de Ursula von der Leyen, a anunțat europarlamentarul PSD Victor Negrescu.

„Nicolas Schmit a fost nominalizat candidatul social-democraţilor europeni pentru şefia Comisiei Europene. Decizia a fost confirmată astăzi de comitetul de selecţie al PES din care fac parte în calitate de vicepreşedinte la nivel european. Comisarul european pentru locuri de muncă şi drepturi sociale, Nicolas Schmit cunoaşte foarte bine România şi ne-a sprijinit în modificarea PNRR, scoaterea pragului de 9,4% pentru pensii şi realizarea măsurilor sociale adoptate de Guvernul României, precum noua lege a pensiilor”, a transmis Victor Negrescu, joi pe Facebook.

El a adăugat că Schmit este iniţiatorul programului european SURE prin care au fost acordate peste trei miliarde de euro României, pentru protejarea locurilor de muncă în timpul pandemiei.

„Cunoaşte bine Partidul Social Democrat şi are o relaţie foarte bună cu preşedintele Marcel Ciolacu cu care s-a întâlnit în nenumărate rânduri. Nu în ultimul rând, consider că Nicolas este o alegere bună şi pentru că am lucrat mult împreună şi am văzut implicarea sa pentru o Europă mai umană, socială şi care îşi respectă toţi cetăţenii, iar în prezent colaborăm foarte bine pentru implementarea Anului European dedicat Competenţelor şi creionarea bugetului european”, a conchis Negrescu.