Condiițiile lui Grindeanu. Geoană și Firea mai au de așteptat

Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, îi cere Gabrielei Firea să aibă răbdare. Firea rămâne favorita PSD pentru București, dar decizia se lasă așteptată.

Și în privința lui Mircea Geoană, Grindeanu are o idee clară. Acesta nu poate avea susținerea PSD, nefiind membru PSD.

„Nu am luat această decizie și nu s-a luat niciunde. Astăzi am participat la o parte din ședințele pe care Marcel Ciolacu le-a avut cu regionalele. La cea pe București nu am fost, am avut ședință la minister, dar de exemplu la Moldova nu s-a discutat de candidații la CJ Suceava sau la CJ Iași.

Nu am fost la ședința cu București, dar probabil că în perioada următoare, partidul, fără a particulariza Bucureștiul va desemna candidații la nivel național. Eu știu că doamna Firea a revenit la PSD București.

Dacă vă aduceți aminte în 2020 noi nu am organizat bine numărătoarea paralelă a voturilor. Eu nu am cunoștință de alt candidat, care a spus că vrea la București”, a spus Grindeanu la Digi24.

Stânga trebuie să dea președintele

„Noi trebuie să avem candidat. De 20 de ani avem președinți de dreapta, cred că stânga trebuie să dea președintele.

Dacă Mircea Geoană vrea să fie candidatul PSD trebuie să aibă o discuție cu noi, să revină în partid.

Dacă dorește să aibă susținerea PSD nu se poate altcumva. Dacă vrei să fii candidatul PSD trebuie să vii la partid, să spui asta vreau eu, să mă susțineți. Ați văzut vreodată că vrea să fie candidatul PSD, trebuie să vină la partid”, a declarat ministrul.

Grindeanu mai spune că nu este favorabil listelor comune PSD-PNL, însă admite că decizia va fi luată după o discuție, urmată de un acord.