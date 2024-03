De ce a ales Simona Miami și cine e alături de ea?

După cum se știe, verdictul dat de tribunalul sportiv de la Lausanne, care i-a redus la 9 luni suspendarea pentru dopaj de la cei patru ani dictați de ITIA, îi permite Simonei Halep să revină imediat în activitatea competițională. Visul constănțencei, după propria declarație, este de a avea șansa prezenței la turneul olimpic de tenis de la Paris, dar pentru aceasta trebuie să înceapă să facă puncte cât mai repede în clasamentul WTA, acolo unde nu mai există de la 7 octombrie 2022, data începutului suspendării de către ITIA.

Cum organizatorii marelui turneu Masters de la Miami i-au și trimis un wild-card la câteva ore după pronunțarea deciziei de la Lausanne, Simona a dat răspuns pozitiv. Ea a plecat însoțită de sparringul de antrenament, portughezul Joao Monteiro, 30 ani, despre care s-a speculat că ar fi mai mult decât un partener de pregătire și de un fizioterapeut, urmând ca după Miami să se gândească serios la viitorul antrenor și stafful cu care va lucra. Simona a explicat de ce a acceptat să meargă la Miami, deși nu a mai jucat oficial din 7 octormbrie 2022.

„Pot să spun că mă arunc puțin, la un turneu atât de mare. Dar în momentul acesta, rezultatul nu există pentru mine. Vreau doar să resimt energia publicului, să resimt bucuria de a fi pe teren, indiferent de rezultat. Este o bucurie să fiu înapoi.

Nu am antrenor. Am fost în discuții, am vorbit. Darren mă ajută foarte mult pe această parte. În momentul acesta, am de ales o echipă. Nu o voi face chiar astăzi sau mâine. O să îmi iau timp să mă gândesc. Momentan, am un sparring din Portugalia care o să vină cu mine la Miami și un fizioterapeut. După Miami, o să-mi iau timp și o să aleg persoanele pe care eu le consider potrivite pentru mine”.