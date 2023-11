Grindeau, cu pâra la Ciolacu (video)

Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, i-a solicitat premierului Marcel Ciolacu tragerea la răspundere a celor care întârzie derularea unor investiţii. Oficialul face referire la faptul că o decizie în cazul Lotului III a Autostrăzii A7 ar fi fost amânată cu un an de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Constestaţiilor (CNSC).

„Mi-aş fi dorit ca acest Lot III să se întâmple mai devreme, dacă stăm să ne uităm un pic în spate, colegii de la CNAIR au dat soluţia aceasta în urmă cu an, exact această soluţie. Sigur în acest an şi nu am să mă feresc să spun, nişte domni bine intenţionaţi de la un organism numit CNSC au considerat necesar să dea diverse decizii care într-un final, după un an şi ceva au dus la acea soluţie pe care noi am dat-o în urmă cu un an. S-a pierdut un an. Eu nu mă feresc să spun, s-a pierdut un an de zile din vina unor domni care nu răspund”, a declarat ministrul Sorin Grindeanu citat de Agerpres în cadrul unei conferinţe de presă organizate la Buzău.

Ministrul i-a solicitat premierului Marcel Ciolacu, prezent la evenimentul prilejuit de semnarea contractului de execuţie a Lotului III din A7, să aibă în vedere o soluţie.

„Vorbim despre un Consiliu în care nişte domni sau nişte doamne hotărăsc pe miliarde de euro hotărăsc să întârzie un an de zile, să dea după un an aceeaşi decizie pe care noi am dat-o în urmă cu un an, iar noi ne puteam afla astăzi când vorbim în situaţia în care ne aflam pe loturile I şi II undeva la 30-40% execuţie în teren. Cine răspunde pentru acest an pierdut? Nu răspunde nimeni pentru că acest Consiliu este dincolo de orice formă de a fi tras la răspundere. Eu cred, domnule prim-ministru, ştiu că aveţi în vedere acest lucru, să ne uităm şi colegii din Parlament vizavi de răspunderea pe care din punctul meu de vedere trebuie să o aibă şi cei care întârzie în acest mod lucrări de investiţii”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Valoarea contractului semnat este de peste 218 milioane euro. Traseul aferent lotului III al A7 are o lungime de 13,9 kilometri şi include construcţia a 8 poduri şi a unui pasaj de o complexitate tehnică ridicată în lungime de 1.260 metri.

Preţul pe kilometru este de circa 78,7 milioane lei fără TVA, reprezentând circa 15,7 milioane euro, fără TVA. Durata contractului este de 140 de luni, din care 20 de luni perioada de execuţie a lucrărilor şi 120 de luni perioada de garanţie a lucrărilor.