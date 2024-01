Zbor la New York și pentru cei care pleacă din Cluj și Chișinău

Compania aeriană low-cost HiSky a anunțat implementarea în sistemul său de rezervări a opțiunii de acces direct la New York, cu plecare de pe aeroporturile Cluj și din capitala Republicii Moldova. Programul care asigură legătura între aceste orașe și București a fost ajustat pentru a reduce durata conexiunii la doar o oră și 10 minute, timpul estimat pentru a ajunge la poarta de îmbarcare pentru zborul programat București, Henri Coandă – JFK, New York.

Astfel, în fiecare zi de luni, miercuri, vineri și sâmbătă, pasagerii din vestul țării și din Republica Moldova vor începe îmbarcarea la ora 6:30 și vor ateriza la New York la ora locală 11:35. Durata totală a călătoriei, inclusiv conexiunea, va fi de doar 12 ore.

Compania subliniază că principala avantaj pentru pasagerii care aleg să călătorească în Statele Unite cu un zbor HiSky este eliminarea riscurilor asociate călătoriilor cu escală, cum ar fi pierderea conexiunii sau a bagajelor. Prin alegerea unei călătorii din Cluj sau Chișinău, cu conexiunea la București, pasagerii pot efectua o singură rezervare în sistemul companiei, asigurându-și astfel conectivitatea până la destinația finală și transferul bagajelor în responsabilitatea HiSky.

Pentru un zbor din Cluj-Napoca către New York, prețurile încep de la 379 euro pe segmentul de zbor, în timp ce pentru aceeași destinație, pasagerii din Chișinău vor plăti un tarif stabilit la 375 euro.

De menționat este că, din București, biletele sunt disponibile la prețul de doar 349 euro pe sens.

Iulian Scorpan, CEO HiSky, a declarat: „Aeroportul din București a devenit hub-ul principal al HiSky, însă, așa cum am promis pasagerilor noștri, dorim să oferim opțiuni avantajoase de călătorie pentru locuitorii din întreaga regiune. Am introdus facilități pentru deschiderea căilor de legătură pentru a oferi acces la întreaga noastră rețea de rute pasagerilor din țară și din Republica Moldova. Extinderea către SUA vine ca un pas natural, având în vedere cererea considerabilă și așteptată pentru această destinație atât din partea comunității de afaceri, cât și a turiștilor și diasporei. Am făcut eforturi semnificative pentru a optimiza programul de zbor, asigurând o coordonare perfectă între conexiuni, menținând în același timp ore de plecare accesibile în timpul dimineții și oferind suficient timp pentru transfer, fără a prelungi prea mult durata totală a călătoriei. Am reușit să creăm o experiență lipsită de complicații, de la rezervare și până la aterizarea la destinația finală, astfel încât pasagerii să nu simtă diferențe semnificative între zborul direct și cel cu escală, atât în ceea ce privește prețul biletului, cât și efortul depus în călătorie.”.

Primul zbor al HiSky către New York este programat pentru vineri, 7 iunie, cu patru frecvențe săptămânale, în zilele de luni, miercuri, vineri și sâmbătă, cu retur în aceleași zile. Zborul transatlantic de la București va avea o durată de puțin peste 10 ore și va fi operat cu o aeronavă wide-body modernă, Airbus A330-200. Biletele sunt disponibile pentru două clase de servicii, economic și business, și includ masă caldă și o gustare pentru fiecare pasager. Opțiunea de călătorie către SUA, cu legătura la București, este valabilă și pentru cei care pleacă de la aeroportul Tel Aviv, Israel, în zilele de duminică, la un tarif începând de la 405 euro.