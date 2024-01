Import de gaze din trei direcții

România importă astăzi din toate direcțiile posibile, un total de 4,5 milioane metri cubi de gaze, potrivit datelor Transgaz. Livrările de gaze vin din Bulgaria, prin punctele Negru Vodă și Giurgiu, și din Ungaria. Spre deosebire de zilele trecute, noutate este importul pe la Giurgiu. Nu există vreun export, așadar, toate gazele rămân pentru consumul intern.

Penntru că s-a mai încălzit afară, consumul României a scăzut, ajungând acum la 51 milioane mc, de la aproape 57 milioane, zilele trecute. Extracția din depozite a scăzut și ea, la 22 milioane mc, de la 28 milioane mc, zilele trecute. Practic, a scăzut presiunea pusă pe depozitele subterane pentru că acestea nu pot fi exploatate la capacitatea maximă (cca. 30 milioane mc zilnic decât) pentru o perioadă scurtă de timp. Importul de gaze se face acum din motive pur comerciale, pentru că este mai avantajos pentru furnizorii interni să aducă gaze din afară, fiecare cu înțelegerile pe care le are. Potrivit directorului Transgaz, Ion Sterian, operatorul Sistemul Național de Transport, este bine că se importă pentru că scade presiunea pusă pe SNT de a folosi doar resurse interne. „Iarna e lungă. Dacă am fi folosit acum gaze mai multe din depozite, presiunea ar fi scăzut, iar spre finalul lunii februarie am fi putut extrage mai puțin din depozite”, a afirmat recent Sterian, citat de Hotnews.ro.

În urmă cu 10-15 ani, în episoade de iarnă cu ger, consumul ajungea și la 70 de milioane de mc, pentru că încă aveam o industrie energointensivă funcțională. Acum, aceasta este în mare parte închisă. Ultimul mare consumator, Azomureș, anunța că și-a sistat producția, de luna trecută, după o scurtă reluare a ei pe timpul verii trecute.

Și în trecut, și în prezent, România a avut nevoie de importuri de gaze pentru a asigura consumul de iarnă.