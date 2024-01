Ce sfat ne-ar da Eminescu daca l-am intreba ce sa facem in vremurile acestea?

Mihai Eminescu a fost mult peste vremurile lui. Si acum de-ar fi trait tot peste ar fi fost.

Daca cititi poeziile lui si va place fizica cuantica si spiritualitatea, veti intelege cat de departe si de sus era omul acesta. Ce vedea, stia, intelegea si intuia.

Zici ca a absolvit toate scolile de mistere ale tuturor vremurilor.

Lumea noastra stiintifica isi limiteaza spectrul de cunostinte la fenomene ce pot fi observate si verificate prin intermediul corpului fizic. INCA.

Orice altceva nu se incadreaza in aceste limite este atribuit domeniului paranormalului, mitului si folclorului.. nu intelegem ca lumea aceasta materiala este doar produsul si efectul lumii reale, constituite din constiinta si energie. Lumea asta fizica, materiala, este doar unul dintre cele sapte niveluri de exprimare a constiintei si energiei.

Eminescu stia toate acestea. Inca de atunci.

Si mai stia ceva incredibil, ce noi de-abia de-abia incercam sa „digeram”.

Eminescu STIA asta: vidul este un vast nimic, insa totul ca potential. Vidul este Sursa din care s-a nascut totul, atunci cand se contempla si se cunoaste pe sine.

Fiti atenti cum descrie Eminescu aceasta teorie. Nu stiu sa existe o descriere mai frumoasa si mai completa a „facerii lumii” si un raspuns mai complet si mai adevarat la intrebarile „cine suntem/de unde venim/unde ne ducem/cum am aparut/cine este Dumnezeu” etc etc etc

„La-nceput, pe când fiinţă nu era, nici nefiinţă,

Pe când totul era lipsă de viaţă şi voinţă,

Când nu s-ascundea nimica, deşi tot era ascuns…

Când pătruns de sine însuşi odihnea cel nepătruns.

Fu prăpastie? genune? Fu noian întins de apă?

N-a fost lume pricepută şi nici minte s-o priceapă,

Căci era un întuneric ca o mare făr-o rază,

Dar nici de văzut nu fuse şi nici ochi care s-o vază.

Umbra celor nefăcute nu-ncepuse-a se desface,

Şi în sine împăcată stăpânea eterna pace!…

Dar deodat-un punct se mişcă… cel întâi şi singur. Iată-l

Cum din chaos face mumă, iară el devine Tatăl!…

Punctu-acela de mişcare, mult mai slab ca boaba spumii,

E stăpânul fără margini peste marginile lumii…

De-atunci negura eternă se desface în făşii,

De atunci răsare lumea, lună, soare şi stihii…

De atunci şi până astăzi colonii de lumi pierdute

Vin din sure văi de chaos pe cărări necunoscute

Şi în roiuri luminoase izvorând din infinit,

Sunt atrase în viaţă de un dor nemărginit.”

Daca Eminescu ar fi contemporan cu noi, s-ar uita la toata viermuiala asta de pe pamant si iata ce ne-ar spune daca l-am intreba ce sa facem:

„Vreme trece, vreme vine,

Toate-s vechi și nouă toate;

Ce e rău și ce e bine

Tu te-ntreabă și socoate;

Nu spera și nu ai teamă,

Ce e val ca valul trece;

De te-ndeamnă, de te cheamă,

Tu rămâi la toate rece.

Multe trec pe dinainte,

În auz ne sună multe,

Cine ține toate minte

Și ar sta să le asculte?…

Tu așează-te deoparte,

Regăsindu-te pe tine,

Când cu zgomote deșarte

Vreme trece, vreme vine.

(…)

Privitor ca la teatru

Tu în lume să te-nchipui

Joace unul și pe patru

Totuși tu ghici-vei chipu-i,

Și de plânge, de se ceartă,

Tu în colț petreci în tine

Și-nțelegi din a lor artă

Ce e rău și ce e bine.

Viitorul și trecutul

Sunt a filei două fețe,

Vede-n capăt începutul

Cine știe să le-nvețe;

Tot ce-a fost ori o să fie

În prezent le-avem pe toate,

Dar de-a lor zădărnicie

Te întreabă și socoate.

Căci acelorași mijloace

Se supun câte există,

Și de mii de ani încoace

Lumea-i veselă și tristă;

Alte măști, aceeași piesă,

Alte guri, aceeași gamă,

(….)

Lumea-ntinde lucii mreje;

Ca să schimbe-actorii-n scenă,

Te momește în vârteje;

Tu pe-alături te strecoară,

Nu băga nici chiar de seamă,

Din cărarea ta afară

De te-ndeamnă, de te cheamă.

De te-ating, să feri în laturi,

De hulesc, să taci din gură;

Ce mai vrei cu-a tale sfaturi,

Dacă știi a lor măsură;

Zică toți ce vor să zică,

Treacă-n lume cine-o trece;

Ca să nu-ndrăgești nimică,

Tu rămâi la toate rece.

Tu rămâi la toate rece,

De te-ndeamnă, de te cheamă;

Ce e val, ca valul trece,

Nu spera și nu ai teamă;

Te întreabă și socoate

Ce e rău și ce e bine;

Toate-s vechi și nouă toate:

Vreme trece, vreme vine.”

I-as pune toate poeziile aici. Putem scrie carti intregi doar explicand „La steaua care-a rasarit/e-o cale-atat de lunga/ ca mii de ani i-au trebuit/luminii sa ne-ajunga”

Veti fi surprinsi cate raspunsuri si solutii gasiti in poeziile lui Eminescu, singuraticul nascut prea devreme ….cred ca ar fi trebuit sa se fi nascut peste vreo 100 de ani de-acum incolo….si poate chiar asa va fi…cine poate sti?

Si da, a fost omorat, i s-a inscenat ca este nebun etc…Eminescu este una dintre cele mai tulburatoare crime …si o manipulare crunta legata de el.”

Sursa : Internet- autor nedefinit