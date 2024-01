Cititorii, despre ”Ziua Subculturii Naționale”

Reacțiile cititorilor la editorialul Ziua Subculturii Naționale , semnat de Cornel Nistorescu.

”Ce ar fi putut spune poetul național despre specia asta deosebită: publicul Sosoacei,ori a lui Simion?,, Ca să nu s-arate-odată ce sunteţi – nişte mişei!

Da, câştigul fără muncă, iată singura pornire;

Virtutea? e-o nerozie; Geniul? o nefericire. ’’Daca ar trăi acum Eminescu, cred ca nefericiții Sosoacei ar arde toate cărțile marelui poet”

”Sa citim publicistica marelui patriot nationalist Mihai Eminescu, pentru care a si fost asasinat, si vom intelege ca asa cum tefelistii, sorosistii, corporatistii din ziua de azi au fost scoliti de „valorile” occidentului, asa si tinerii din vremea lui Eminescu au impus formele fara fond invatand tradarea si vanzarea de neam in lupanarele occidentului apostat, iudeomason, antihristic, antinational:

„Elemente străine, îmbătrânite şi sterpe, s-au amestecat în poporul nostru şi joacă comedia patriotismului şi a naţionalismului. Neavând tradiţii, patrie hotărâtă ori naţionalitate hotărâtă, au pus, totuşi, mâna pe statul român”

„caci acest tineret s-au fost dus într-o tara bolnava în privirea vietii sociale”

„astfel vin patura dupa patura în tara noastra, cu ideile cele mai ciudate, scoase din cafenelele frantuzesti sau din scrierile lui Saint-Simon si alte altor scriitori ce nu erau în toate mintile”

„Bãtrânii aveau gurã de lup si inimã de miel; au venit liberalii cu gura de miel, plinã de cuvinte amãgitoare, dar cu inima de lup”

„Despreţuind Biserica noastră naţională şi înjosind-o, atei şi francm asoni cum sunt toţi, ei ne-au lipsit de arma cea mai puternică în lupta naţională…”

„Am admis legiuiri străine?

Ei bine nu le-am admis pentru român, cu trebuinţele căruia nu se potriveau. Am creat o atmosferă publică pentru plante exotice,de care planta autohtonă moare…”

„Biserica lui Mateiu Basarab şi a lui Varlaam, maica spirituală a neamului românesc, care a născut unitatea limbei şi unitatea etnică a poporului”

“Am fost meniti sa ajungem zilele acestea de ticalosie, în care tara se înstraineaza pe zi ce merge în gândire si-n avutul ei…””

”Zi a Culturii Naționale cu scopul de a promova cultura, arta și efortul academic. Este o sărbătoare decisă prin lege”

Decisa prin lege cu unicul scop de a ocupa si bloca manifestrile aniversare cuvenite lui Eminescu. Si azi are dusmani, mult mai puternici.”

”Nu trăim o epocă de răsturnări în ierarhia valorilor, ci una in care valorile adevărate sunt înlocuite cu nonvalori !!!

În literatura : Eminescu este antisemit, Sadoveanu este comunist, Păunescu este ceaușist etc

Afară cu ei din cultura română, din manuale școlare de literatura, din programe edituri …cer ticăloșii neamului … „modificați genetic”.

Despre amploaiații Ministerului Culturii este suficient s-o priviți și ascultați pe raluca țurcanu ca să ajungeți la vorbele lui Vadim Tudor :

„Nu ministrul culturii mă sperie. Mă sperie cultura ministrului.”

”E o luptă pierdută, d-le Nistorescu. Cine mai e dispus azi, după secolul vitezei (nu știu cum se va numi acesta) să acorde o săptămână din timpul său liber pentru a citi un singur volum din Cărtărescu, Coelho, Shakespeare?! Cine e dispus să-l „asculte” o săptămână pe Cărtărescu sau alții?! O mie de români? Două? Meseria de scriitor e condamnată la dispariție, literatura a pierdut lupta cu concurența, cu formele mai ușoare, mai rapide de artă: filmul, videoclipul muzical. Nu mai are monopolul asupra distracției, ca pe vremea când Neculce sau Costin scriau: „…că nu este altă mai plăcută zăbavă decât cetitul cărților”. Omenirea evoluează continuu, arta la fel, ne convine sau nu.”

”La Steaua care a Răsărit e o Cale-atat de Lunga ca Ciolacul nu ne-a mai dat 500 de lei pe Luna ! Ne-a at 13,8 la Suta ca la Chiori ca Banii nu-i Vad ! Doar simte 1300 de lei pe Luna ! Bravo Europa ! Halal sa-ti Fie ! Nu mai merg la Votare ! Nu-l mai Votez pe Niciunul !”

”Mircea Eliade defineste cel mai bine: „Pentru noi, Eminescu nu e numai cel mai mare poet al nostru și cel mai strălucit geniu pe care l-a zămislit pământul, apele și cerul românesc. El este, într-un anumit fel, întruparea însăși a acestui cer și acestui pământ, cu toate frumusețile, durerile și nădejdile crescute din ele”.”

”Culturile nationale peste tot in Lume si inca dinaintea coagularii NATIUNILOR si pana azi s-au fundamentat printr-o ingemanare de SPECIFIC si UNIVERSAL si asa VA RAMANE PE VECI…Vorba lu Horia Incornorescu de peste Garla…”

”Nea Cornel are perfecta dreptate inca din titlul ales in mod genial, ZIUA SUBCULTURII NATIONALE!!!Patriotismul se exprima oricand

si oriunde de OAMENII DE CULTURA prin fixarea in eternitate a VALORILOR NATIUNII impuse cu jertfe precum in cazul Romaniei ETERNE Razboiul de INDEPENDENTA din 1877 care a deschis calea catre realizarea unui IDEAL NATIONAL, Romania Mica, iar dupa PRIMUL MACEL BOLSEVIC MONDIAL ROMANIA MARE!!!Restul sunt CULTURNICI in sens rasturnat, adica denigratori vanduti strainilor DESTABILIZATORI!!!”