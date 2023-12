Legătura lui Victor Ciutacu cu generalul mort

General-maior în retragere Victor Marcu, fost prim adjunct al directorului Serviciului Român de Informații (1992- 1995) a încetat din viață în noaptea de 18/19 decembrie 2023.

Jurnalistul România TV Victor Ciutacu a fost coleg cu Marcu la APAPS, relatând despre acea perioadă.

„O perioada, valurile vietii ne-au facut colegi. Nu la SRI, lasati visurile umede, ci la APAPS (fostul FPS). El era secretar general, eu eram consilierul ministrului. O vreme am impartit si aceeasi secretara, pe Nuti, o femeie brici, tipla. Rar am vazut un tip mai riguros, mai tipicar, mai elegant”, a transmis Victor Ciutacu pe Facebook.

„Cea mai misto amintire cu el o am de acolo. Eram in concediu si lefurile inca se dadeau cash. Ma intorsesem de la mare si mi-era fomica. Mi-a luat secretara (cealalta, Veronica) banii si m-a sunat sa vin sa-i ridic. La aproape 40 de grade, m-am suit in taxi in sort, adidasi (fara sosete) cu sireturile desfacute, sapca intoarsa invers pe cap. Dupa ce am trecut (cu greu) de portar, am luat cascavalul si am dat sa-l salut pe ministru, Ovidiu Musetescu, Dumnezeu sa-l odihneasca. Era in sedinta cu directorii si consilierii, n-am mai bagat capul. La sfarsit, cand au iesit, pe o caldura infernala (cladirea era un cosmar termic), generalul era, ca de obicei, ca scos din cutie: costum, camasa apretata inchisa pana la ultimul nasture, cravata dreapta. Dam nas in nas, ne salutam si zambim amandoi. “Intri in cantonament sau iesi, Victore?”

Dumnezeu sa-l odihneasca!”, a mai precizat Ciutacu.

P.S. Stiindu-ma cu gura mare si proasta, el m-a averizat sa nu ma apuc sa vorbesc nerozii in pravalie si sa dau scurt viteza solicitantilor, ca-i totul cablat, conchide Victor Ciutacu.

Citiți și