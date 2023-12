Nadal a făcut marele anunț. Revine pe teren după un an!

Fanii lui Rafael Nadal și-au recăpătat zâmbetul. Idolul lor, cel supranumit El Matador, cu 22 de trofee de Grand Slam în palmares, e adevărat marea majoritate cucerite pe zgura roșie de la Roland Garros, unde este recordmanul all time, și-a anunțat revenirea pe teren, după exact un an de la ultima accidentare, petrecută la Australian Open la începutul anilor 2023.

Rafael Nadal a anunțat că va fi prezent la începutul anului la turneul ATP de la Brisbane, premergător primului Grand Slam al anului, Australian Open.În urma accidentării de la Australian Open în vară a fost nevoit să efectueze o intervenție chirurgicală la șold și pentru prima dată spaniolul a recunoscut că nu ar fi exclus să sune gongul retragerii din activitate în 2024. Iată însă că s-a răzgândit și va fi prezent la Brisbane, unde va vedea cum se va descurca după pauza de un an. În decembrie, când a luat decizia de a continua și a ales Brisbane drept momentul zero al revenirii sale pe teren, Rafael Nadal declara:

„Mi-a fost teamă să fac anunțul revenirii, pentru că a fost un an fără competiție, dar ceea ce mă îngrijorează cel mai mult nu este șoldul. Cred că sunt pregătit și sper ca lucrurile să meagă bine și să am ocazia de a mă bucura din nou pe teren. Sper să simt din nou acea emoție, acei nervi, acele frici și îndoieli. Sper din partea mea să nu am așteptări mari. Să am capacitatea de a nu îmi cere tot ce mi-am cerut de-a lungul carierei. Este o nouă epocă și alte împrejurări.

Toată viața m-am forțat până la limită și sper că nu voi mai face asta. Trebuie să îmi acord timpul necesar și să trec peste lucrurile care vor merge prost la început, ceea ce este o posibilitate foarte mare. Dar știu că poate exista un viitor nu prea îndepărtat în care lucrurile se vor schimba dacă îmi mențin entuziasmul, spiritul de muncă, iar fizicul mă va ajuta”.