Operația Regelui Charles. Există un lucru ținut ascuns

Regina Camilla l-a vizitat sâmbătă pe regele Charles al III-lea, care a rămas internat pentru a doua zi într-o clinică londoneză după ce a fost supus unei operații cauzate de o hipertrofie de prostată.

Regina Camilla a sosit la London Clinic din centrul Londrei sâmbătă, în jurul orei prânzului, la bordul unui automobil Audi de culoare neagră.

Soţia suveranului britanic a părăsit clinica londoneză după aproximativ trei ore.

London Clinic este acelaşi spital în care se află internată şi Kate, prinţesa de Wales, care a suportat recent o operaţie abdominală.

Vizita de sâmbătă a reginei Camilla a fost cea de-a doua făcută de ea la acest spital privat în ultimele 48 de ore. Ea l-a însoţit pe regele Charles vineri dimineaţă la clinică, înainte ca suveranul să fie supus intervenţiei chirurgicale.

Ea le-a spus vineri oamenilor din interiorul clinicii londoneze că regele „se simte bine” după acea procedură medicală.

Înainte să fie operat, regele Charles al III-lea a vizitat-o pe nora sa Kate, care se află în cea de-a 12-a zi de spitalizare după intervenţia ei chirurgicală.

Un purtător de cuvânt de la Palatul Buckingham declarase anterior că monarhul britanic „a fost internat într-un spital din Londra pentru un tratament programat”.

„Majestatea Sa doreşte să le mulţumească tuturor celor care i-au trimis urări de bine în ultima săptămână şi este încântat să afle că diagnosticul său are un impact pozitiv asupra conştientizării sănătăţii publice”, a precizat un comunicat emis de Palatul Buckingham.

Nu se ştie cât timp va petrece regele Charles în spital, dar presa britanică a sugerat că monarhul ar putea rămâne acolo pe durata întregului weekend.

Prim-ministrul Rishi Sunak i-a urat regelui Charles „toate cele bune” pentru operaţia sa şi „o recuperare rapidă” după-aceea, a declarat un purtător de cuvânt de la Downing Street Nr.10.

Suveranul britanic a fost diagnosticat cu această afecţiune benignă pe 17 ianuarie în timp ce se afla la Birkhall, în comitatul scoţian Aberdeenshire, după un control medical pe care l-a solicitat întrucât prezenta simptome.

Regele Charles al III-lea a ţinut să împărtăşească detalii despre starea sa de sănătate pentru a încuraja alţi bărbaţi care se confruntă cu simptome să se prezinte la un control medical.

Suveranul, care a preluat tronul în urmă cu 16 luni, şi-a anulat toate angajamentele oficiale, iar medicii i-au recomandat să se odihnească înaintea acestei operaţii corectoare.

Natura exactă a tratamentului pe care îl urmează monarhul nu este cunoscută.

Serviciul Naţional de Sănătate din Anglia (NHS England) a precizat că pagina sa dedicată „hipertrofiei de prostată” de pe site-ul NHS a înregistrat o vizită la fiecare cinci secunde în ziua în care fost anunţat diagnosticul suveranului şi că numărul de accesări a cunoscut o creştere uriaşă în zilele următoare.

Regina Camilla declarase înaintea operaţiei că soţul ei „se simte bine” şi că „aşteaptă cu nerăbdare să se întoarcă la muncă”.

Vestea despre diagnosticul suveranului a venit în aceeaşi zi în care Palatul Kensington anunţase că prinţesa Kate a fost internată pentru a fi supusă unei operaţii abdominale.

Prinţesa de Wales, în vârstă de 42 de ani, îşi va relua angajamentele oficiale abia după Paşte, iar prinţul William şi-a anulat pentru moment activităţile prevăzute în agenda sa de lucru.

🚨Yesterday #QueenCamilla has been seen visiting #KingCharles in hospital again – as he spends his second day receiving treatment for an enlarged prostate. At lunchtime she was spotted arriving at the #LondonClinic.

Follow me on Instagram for all #News: https://t.co/NN7max9a8b pic.twitter.com/kpFxvbWkx1

— Royal Family Windsor (@windsor_familyy) January 28, 2024