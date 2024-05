Palatul lui Putin, cât pe ce!

Palatul lui Putin a fost atacat?

Guvernatorul regiunii Krasnodar a raportat că resturile unei drone „au deteriorat o clădire neterminată” din satul Krinitsa. O altă dronă a zburat în ferma Dzhankhot, situată foarte aproape de palatul lui Putin. Ținta dronelor ar putea fi palatul lui Putin din Gelendzhik, care este situat foarte aproape de fermă, relatează Nexta.

În Krinitsa există podgorii și o cramă, care poate aparține reședinței dictatorului rus.

Dronele anterioare au zburat deja în apropierea teritoriului palatului. În noaptea de 17 mai, dronele au zburat în apropierea reședinței lui Putin.

Putin’s palace was attacked?

The governor of the Krasnodar region reported that the drone’s debris “damaged an unfinished building” in the village of Krinitsa. Another drone flew into the farm Dzhankhot, located very close to Putin’s palace. The target of the drones could be… pic.twitter.com/DbdTCBg7Ol

