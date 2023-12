Provocare. Ce i-a scris Djokovic „rebelei tenisului românesc”

Andreea Prisăcariu (23 de ani) a acceptat provocarea lansată de Novak Djokovic (36 de ani).

Andreea a postat, pe rețeaua socială X (fostă Twitter), un clip în care își demonstrează mobilitatea pe care o are.

Marele campion sârb executase în urmă cu câteva zile un exercițiu similar și a vrut să vadă cine este capabil să îl copieze.

„Din păcate, cam atât pot să fac, dar poate îmi voi îmbunătăți performanța”, a spus Andreea Prisăcariu, în finalul clipului său.

Mare admiratoare a lui Novak Djokovic, Andreea Prisăcariu, după cum se vede, nu doar ca a acceptat provocarea, dar a și reușit să se achite cu brio, prestația fiind apreciata de marele sportiv.

Djokovic i-a trimis un mesaj sportivei noastre, pe rețeaua socială X (FOTO jos).

„Bravo, Andreea! Următoarea provocare va veni în curând. Mulțumesc mult pentru cuvintele frumoase și pentru susținere!”, i-a scris Novak Djokovic sportivei noastre.

„Mulțumesc! Plăcerea este mereu de partea mea! Mulțumesc că exiști și mulțumesc pentru că mă inspiri”, a răspuns Andreea Prisăcariu.

#djokovicchallenge got me also on these rainy days🤣💁‍♀️ pic.twitter.com/vQujJwN6xv

— Prisacariu Andreea (@IamPrisacariuA) December 17, 2023