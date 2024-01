Referendum pentru apă furnizată gratis

Organizaţia liberală din Slatina strânge semnături în vederea organizării unui referendum local pentru acordarea a câte cinci metri cubi de apă gratuit lunar fiecărei gospodării, a anunţat joi, într-o conferinţă de presă, preşedintele PNL Slatina, Mario De Mezzo, prefect al judeţului Olt.

„După ce am fost în cartiere şi am vorbit cu oamenii, din uşă în uşă am derulat campania şi vom continua să o facem, oamenii susţin masiv această campanie şi acest referendum local, sunt extrem de revoltaţi şi de nemulţumiţi, atât de preţul apei cât şi de calitatea apei. Mi s-a întâmplat ca o doamnă chiar să mă cheme, când eram cu colegii la dumneaei la uşă, să îmi arate ce fel de apă curge la robinet”, a spus Mario De Mezzo.

Preşedintele PNL Slatina a menţionat că acţiunea va continua în următoarele luni, până se va ajunge la 25.000 de semnături.

De Mezzo a adăugat că pe lângă nemulţumirile referitoare la tarife, slătinenii sunt nemulţumiţi şi de faptul că din cauza frecventelor modificări ale turbidităţii apei sunt nevoiţi să schimbe şi de două ori pe lună filtrele unor centrale termice şi se defectează des instalaţiile sanitare.

Un referendum pe tema acordării a câte 5 metri cubi de apă lunar la Slatina pentru fiecare gospodărie ar putea să aibă loc odată cu alegerile locale, a menţionat Mario De Mezzo, care a precizat că după ce vor fi strânse semnăturile necesare, consilierii locali liberali vor depune o propunere în Consiliul Local Slatina în vederea consultării populaţiei.

În municipiul Slatina preţul unui metru cub de apă, incluzând şi tariful pentru canalizare, este anul acesta de aproape 15 lei fără TVA.