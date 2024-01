Salariu inimaginabil propus de PSG lui Mbappe pentru a continua la Paris

Unul dintre cele mai fierbinți subiecte din lumea sportului rege, care probabil va avea destule episoade până la momentul anunțului oficial din partea jucătorului, care va dezvălui unde va evolua începând din vară este cel al viitorului starului francez Kylian Mbappe.

Considerat nu de puțină lume drept cel mai bun și mai scump jucător din lume la această oră, la o cifră care se învârte în jurul a 200 de milioane euro, atacantul de la PSG își încheie contractul cu gruparea patronată de șeicii miliardari din Qatar în vara acestui an și mult timp s-a mers pe ideea că, în sfârșit, Real Madrid își va vedea visul cu ochii, aducerea lui Mbappe pe Santiago Bernabeu, cu un salariu anual net de 26 milioane euro sau că va merge la FC Liverpool ori alt club mare din Europa din postura jucătorului liber, care costă doar salariul și prima de instalare, nimic pentru PSG.

Pierderea ar fi considerabilă pentru PSG, care a plătit lui Monaco în 2017 118 milioane euro pentru Mbappe. Dacă jucătorul va alege Real Madrid sau orice alt club PSG va privi neputinicioasă cum a fost nevoită să își dea gratis diamantul din vitrină.

Însă ultimele noutăți par a repune pe tapet ceva care părea doar o utopie, posibilitatea ca Mbappe să rămână la Paris.

Jurnalistul Daniele Rioro de la Radio Monte Carlo susține că șeicii sunt dispuși să îi ofere lui Kylian Roma antică, Grecia antică și piramidele Egiptului la un loc, pentru a-l determina să nu plece. Momentan, Mbappe are un salariu net la PSG de 40 de milioane euro plus alte posibile 30 de milioane din bonusuri de performanță. PSG vine pe masă cu un nou contract care ar intra pe loc în istorie ca fiind cel mai mare din istoria fotbalului: 100 de milioane net plus 40 de milioane rezultați din bonusuri.

Kylian are ultimatum până la sfârșitul lunii ianuarie de a spune da sau nu acestei propuneri.

După care clubul o va retrage și va decide ce se va întâmpla cu jucătorul în lunile rămase până în vară, când va deveni liber.