Simona și Sorana, vecine la Dubai

Se pare că Dubaiul devine un loc tot mai mult apreciat de români, nu doar pentru vacanțe. Evident, este vorba despre românii cu mare dare de mână care își pot permite să trăiască într-un oraș de asemenea nivel.

Printre aceștia sunt două dintre cele mai apreciate sportive ale noastre, ambele jucătoare de tenis, apropiate și ca vârstă, dar despărțite de CV-uri. Este vorba despre rivalele Sorana Cîrstea, care s-a mutat aici încă de acum doi ani, și de Simona Halep.

Numitorul comun al acestor alegeri este faptul că șederea în Dubai are loc pe perioada sezonului rece din România, ambele declarând că odată cu venirea verii se întorc acasă, la Târgoviște respectiv Constanța. Ele nu au luat în calcul nici un moment problema unei mutații definitive în Emirate, ambele păstrând cetățenia română și neavând de gând să renunțe la ea. Pur și simplu, la Dubai, se pot pregăti foarte bine iarna sau pe toată durata timpului rece din țara noastră. Acest lucru s-a văzut recent chiar în turneul organizat la Dubai și unde Sorana Cîrstea a avut o evoluție excelentă, oprindu-se la un pas de finală.

”Da, așa este, m-am mutat la Dubai. De doi ani mi-am luat rezidența la Abu Dhabi, dar locuiesc la Dubai. Mereu mi-am dorit să locuiesc și în țară, dar și în afară, mai ales că sportul practicat de mine presupune să fii mereu plecat.

Mi-am dorit să locuiesc 50%-50%, adică jumătate de an în România și jumătate de an în afară. Bine, impropriu spus jumătate de an, pentru că eu călătoresc extrem de mult”, a spus Sorana Cîrstea pentru Digi Sport.

Sportiva a dat asigurări că nu a renunțat la locuința din București și că mereu se va simți româncă.

„Acasă va rămâne tot timpul București, tot timpul România. Dubai este mult mai bine din punct de vedere al condițiilor pentru tenis, al condițiilor pentru pregătire și antrenament, însă în suflet sunt româncă.”

La rândul ei, Halep a precizat recent motivațiile ei:

„A început să îmi placă foarte mult în Dubai. Condițiile sunt foarte bune, vremea e extraordinară iarna. După atâția ani în care am răbdat frigul la antrenamentele din România, mi-am dat seama că e mai bine să te antrenezi la căldură.

Am și îmbătrânit! Dar în România vin de câte ori pot, mă simt bine și rămâne acasă pentru mine”.