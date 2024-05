Situaţie inedită în judeţul Hunedoara

Se ştie deja primarul într-o localitate din Hunedoara. Un singur candidat s-a înscris în cursa electorală pentru funcţia de primar al comunei Bătrâna, Sergiu Ciprian Pascotesc fiind membru al PSD, potrivit datelor oficiale ale Biroului Electoral de Circumscripţie 22 Bătrâna.

De asemenea, pentru consilierii locali a fost depusă o singură listă, din partea PSD, aceasta incluzând 12 persoane pentru cele 9 mandate ale Consiliului Local Bătrâna.

„Lista permanentă de alegători în comuna Bătrâna numără 89 de persoane. Alegerile se vor desfăşura normal, iar secţia de votare va fi la sediul Primăriei comunei Bătrâna”, a declarat vineri, pentru Agerpres, preşedintele BEC Bătrâna, judecătoarea Cristina Ella Badistru.

Comuna Bătrâna este situată în Munţii Poiana Ruscă, la o altitudine de 960 de metri, la 70 de kilometri de municipiul Deva şi este formată din patru sate.

Potrivit primarului în funcţie, Radu Herciu, în satul Piatra nu mai locuieşte nicio persoană, în Răchiţaua mai sunt trei gospodării cu locuitori permanenţi iar în Faţa Roşie sunt şase gospodării locuite pe tot parcursul anului. Niciunul din cele trei sate nu are reţea de curent electric. În ceea ce priveşte satul Bătrâna, aici mai sunt circa 90 de locuitori stabili.

„Cea mai mare problemă a locuitorilor comunei Bătrâna este drumul de acces, care şi acum se află într-o stare proastă. Toţi oamenii se plâng de acest drum, o problemă pe care nu am reuşit să o rezolv în toţi anii în care am condus această mică şi frumoasă comunitate. Pe de altă parte, am reuşit să asfaltăm 90% din drumurile comunale din Bătrâna, să avem o reţea de apă curentă, iluminat public pe corpuri LED. Între satele Răchiţaua, Piatra şi Faţa Roşie am reuşit să pietruim drumurile de legătură”, a adăugat edilul local.

Media de vârstă a locuitorilor comunei Bătrâna depăşeşte 62 de ani.

Actualul primar al comunei Bătrâna a fost ales în funcţie în anul 2000, el precizând că nu mai candidează pentru un nou mandat din motive personale.