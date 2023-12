Șumudică și gestul care a făcut înconjurul Europei

În urmă cu câteva zile, fotbalul turcesc șoca lumea după ce președintele lui Ankaragucu (clubul unde activează Olimpiu Moruțan) l-a lovit cu pumnul în față pe arbitrul Halil Umut. Agresorul a fost suspendat pe cinci ani din fotbal, iar clubul amendat și sancționat cu cinci partide suspendare a terenului propriu. La rândul său, arbitrul își poate rezolva dreptul de a-l acționa în instanță pentru vătămare corporală.

Marți, 19 decembrie, s-a revenit la fotbal în Super Lig, iar una dintre partide s-a jucat la Gaziantep, acolo unde echipa locală, pregătită de Marius Șumudică a avut de înfruntat un adversar dificil, Adana Demirspor. Meciul s-a terminat la egalitate, după ce gazdele au avut 2-0 și apoi, în repriza secundă, au primit două goluri într-un singur minut.

Dincolo de fotbal, însă a existat un moment, înainte de partidă, avându-l ca protagonist pe Marius Șumudică. Românul a luat pe toată lumea prin surprindere, mergând cu un buchet mare de flori la centralul partidei, Bahattin Șimșek, pentru a arăta că este total împotriva violenței în sport. Șumudică a fost aplaudat la scenă deschisă de întregul stadion și de jucători, iar gestul său a făcut repede înconjurul cel puțin al Europei. De asemenea, jucătorii ambelor echipe s-au oprit preț de un minut din meci, tot ca semn de protest pentru fapta lui Faruk Koca.

Despre meci, Șumudică a declarat cu tristețe:

„Sunt supărat pentru ceea ce s-a întâmplat astăzi. Poate că am jucat cel mai bun meci al sezonului. Am avut cinci, șase ocazii clare. Am avut 2-0. Nu am putut ține de scor, de parcă am fi fost o echipă de juniori. Nu se poate! Nu ar trebui să se întâmple așa ceva.

Ce pot să fac eu ca antrenor? Săptămâna aceasta am lucrat la poziții și oportunități . Pe teren, am marcat 2 goluri și 3 puncte erau în buzunar. Am pierdut tot avantajul într-un singur minut.

Apoi am revenit la comanda jocului. Au fost poziții din care am fi putut înscrie foarte ușor, dar nu am putut. Astăzi pot spune că Gaziantep a pierdut 2 puncte. A fost echipa mai bună.

Când am venit aici am promis că voi rămâne în Super Lig. Desigur, vom încerca sa facem tot ce putem. Daca ajungem la 20 de puncte, cred că ne vom întări în perioada de transferuri din ianuarie și vom fi mai buni. Momentan suntem deasupra zonei roșii.

Când am venit aici, toată lumea spunea că Gaziantep FK va fi prima echipă retrogradată. Nu e așa. Desigur, vom lupta până la capăt. Cred că vom rămâne în Super Lig muncind din greu și luptând din greu. Trebuie să uităm acest meci. Mai avem un meci peste 3 zile. Vom merge acolo și vom câștiga puncte”