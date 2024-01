Turcan face simulări pentru salarii mai mari la Cultură

Ministrul Raluca Turcan a anunţat, marţi, că, până la finalul lunii ianuarie, vor avea loc evaluările şi simulările necesare pentru a elabora propunerile legislative necesare şi pentru a asigura o salarizare „justă” în domeniul cultural, acestea fiind convenite cu sindicatele din domeniu.

„Astăzi, am avut la Guvern a doua întâlnire din acest an cu reprezentanţii sindicatelor. Noua rundă de discuţii a avut loc pe fondul necesităţii de a găsi soluţii legale prin care să eliminăm inechităţile salariale care afectează personalul din muzee şi din alte instituţii acreditate, precum şi pentru a stopa migraţia personalului calificat către alte domenii mai ofertante din punct de vedere salarial. Prin consens, am convenit ca, până la finalul lunii ianuarie, să realizăm toate evaluările şi simulările necesare pentru a elabora propunerile legislative necesare şi pentru a asigura o salarizare justă în domeniul cultural”, a scris, pe Facebook, ministrul Culturii.

Raluca Turcan şi-a exprimat convingerea că, prin salarii motivante şi prin criterii de performanţă mult mai bine definite pentru fiecare angajat, vor fi menţinuţi specialiştii în sectorul cultural, iar tinerii vor fi stimulaţi să aleagă o carieră în domeniu şi, totodată, va fi eficientizată activitatea instituţiilor din cultură.