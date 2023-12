(VIDEO) Cel mai mare tunel al Hamas: A costat milioane de euro

Armata israeliană susţine că a descoperit în timpul ofensivei sale „cel mai mare tunel” pe care Hamas l-a săpat sub Fâşia Gaza şi care duce la doar câteva sute de metri din teritoriul său.

Un fotograf al AFP căruia i s-a permis să meargă acolo a constatat că tunelul era suficient de mare pentru ca prin el să poată trece vehicule mici.

„Această reţea masivă de tuneluri, care este împărţită în mai multe ramuri, se întinde pe mai mult de patru kilometri şi se află la 400 de metri de punctul de trecere Erez” între Israel şi nordul Fâşiei Gaza, au transmis duminică forţele armate israeliene într-un comunicat.

Forţele israeliene spun că tunelul a costat milioane de euro şi a fost săpat ani de zile sub conducerea lui Mohamed Sinwar, fratele lui Yahya Sinwar, liderul Hamas considerat arhitectul atacului din 7 octombrie.

Tunelul este echipat cu un sistem de conducte, electricitate, ventilaţie, canalizare, reţele de comunicaţii şi şine.

Armata israeliană susţine că a descoperit un număr mare de arme gata să fie folosite în cazul unui atac al Hamas.

„Hamas a investit în mod constant şi deliberat sume uriaşe de bani şi resurse în tuneluri teroriste care au un singur scop: să permită atacarea statului Israel şi a rezidenţilor săi”, a declarat locotenent-colonelul Richard Hecht, purtător de cuvânt al armatei israeliene.

„Această reţea strategică de tuneluri de atac (…) a fost săpată intenţionat lângă un punct de trecere menit să le permită locuitorilor din Gaza să călătorească în Israel pentru muncă şi îngrijiri medicale”, a adăugat el.

„Pentru Hamas, atacarea poporului israelian continuă să fie o prioritate faţă de sprijinirea oamenilor din Gaza”, a spus el.

Atacul Hamas asupra Israelului, lansat pe 7 octombrie din Fâşia Gaza, a ucis aproximativ 1.140 de persoane, potrivit Israelului, care a promis imediat să „anihileze” grupul armat şi a iniţiat o ofensivă pe teritoriul palestinian care a ucis peste 18.800 de persoane, conform ultimului bilanţ al guvernului Hamas.

Poreclit ‘Metroul din Gaza’ de către armata israeliană, labirintul de tuneluri a fost folosit pentru prima dată pentru a eluda blocada impusă de Israel după ce Hamas a preluat puterea în teritoriu în 2007.

Sute de tuneluri au fost săpate sub graniţa cu Sinaiul egiptean pentru a transporta oameni, bunuri, arme şi muniţii între Gaza şi lumea exterioară.

Într-un studiu publicat pe 17 octombrie, Institutul de Război Modern de la academia militară americană West Point menţionează 1.300 de galerii pe o distanţă de peste 500 de kilometri.

Armata israeliană a transmis la începutul lunii decembrie că a descoperit peste 800 de coborâri în tuneluri, dintre care 500 au fost distruse.

EXPOSED: The biggest Hamas terrorist tunnel discovered.

This massive tunnel system branches out and spans well over four kilometers (2.5 miles). Its entrance is located only 400 meters (1,310 feet) from the Erez Crossing—used by Gazans on a daily basis to enter Israel for work… pic.twitter.com/RcjK5LbvGL

— Israel Defense Forces (@IDF) December 17, 2023