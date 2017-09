Au comandat Klaus Iohannis și Eduard Hellvig operațiunea "Black Cube"?

Prezenţa colonelului SRI în rezervă Daniel Dragomir în emisiunea lui Victor Ciutacu a fost, fără îndoială, un eveniment media. Totuşi, ceva fundamental lipseşte din acest interviu, răspunsul la întrebarea: operaţiunea „Black Cube“ a fost sau nu comandată de Klaus Iohannis şi Eduard Hellvig, aşa cum a declarat Dan Zorella, nimeni altul decît şeful agenţiei israeliene? Mirarea noastră este şi mai mare dacă precizăm că în emisiune era prezent şi Ion Cristoiu, cel care publicase stenograma audierii lui Dan Zorella prin comisia rogatorie ce ancheta cazul „Black Cube”!

Iată la ce ne referim mai exact. În acea audiere, Dan Zorella, şeful agenţiei „Black Cube“, declarase: „Am precizat lui Dagan că, din cîte am înţeles noi din prima întîlnire cu Daniel, clienţii care stau în spatele proiectului sînt Hellvig şi preşedintele“.

În aceeaşi declaraţie, Dan Zorella face şi alte referiri pe această temă a persoanelor care ar fi comandat întreaga operaţiune de „spionaj“ la adresa Laurei Codruţa Kovesi, precizînd de fiecare dată că a aflat despre implicarea lui Klaus Iohannis şi Eduard Hellwig de la col. SRI Daniel Dragomir:

- „Există multe persoane care sunt interesate de reuşita acestui proiect, v-am povestit doar despre o parte din ele pînă acum. Din aceasta eu am dedus că Daniel se referă la domnul Hellvig şi la preşedintele României.“

- „Doresc să precizez un detaliu important adiţional: la pagina 3 din redare, Daniel precizează că există două luni pentru executarea proiectului, deoarece preşedintele trebuie să decidă despre renumirea lui Laura Kovesi la începutul lunii aprilie 2016, iar întîlnirea a avut loc în februarie 2016, atunci am înțeles din aceasta că materialele se vor depune pe masa preşedintelui ca parte din probe pentru luarea de decizie în legătură cu renumirea lui Kovesi“!

Col. Daniel Dragomir se eschivează cu un argument fals

În emisiunea de la România TV, jurnaliştii Victor Ciutacu şi Ion Cristoiu au încercat, evident, să afle şi răspunsul la întrebarea noastră din titlul articolului, însă col. SRI Daniel Dragomir s-a eschivat sub justificarea clasică: nu vorbesc de „Balck Cube“ pentru că este un dosar în anchetă! O justificare naivă, zicem noi, căci, din cîte ştim, în acest dosar s-au dat chiar sentinţe atît pentru cei doi israelieni, cît şi pentru Daniel Dragomir. Deci ce mai este „în faza urmăririi penale“?

Pentru a înţelege mai bine această eschivare a col. Daniel Dragomir, iată singurul pasaj din emisiunea de la România TV în care Ciutacu şi Cristoiu încearcă să afle acest răspuns fundamental la întrebarea dacă Iohannis şi Hellwig au comandat operaţiunea:

„- V-aţi întâlnit vreodată cu dl Hellvig? Iohannis? Emisari ai lor?…Primiţi întrebările şi din zona ­DIICOT? Aceste întrebări mi-au fost adresate.

- Răspunsul este fără echivoc: nu… Nu m-am întîlnit cu Iohannis sau Hellvig, nu vorbesc de «Black Cube», e în faza urmăririi penale în care ancheta se desfăşoară.

- De câte comisii rogatorii e nevoie? Anchetatorii încearcă să clarifice lucruri, unde e stick-ul negru cu roşu… Nu e la dvs?…

- Nu, nu-l am. Eu în acest dosar nu am dat nicio declaraţie pînă acum, poziţia mea procesuală e că eu sunt nevinovat faţă de toate acuzaţiile care mi se aduc. Acuma există o chestiune de nuanţă, toată lumea a vorbit de dosarul spionării… Eu sunt acuzat… Şefa DNA spune multe, eu am fost acuzat de instigare la infracţiuni informatice… Eu am instigat, spune DIICOT, alte persoane care să-i instige pe cei doi. Din cît am citit din acest dosar, nu s-a referit niciodată la spionarea şefei DNA, ci la aflarea adevărului despre nişte suspiciuni cu privire la şefa DNA. Suspiciuni de corupţie, da… Nu văd nimic rău în asta. Nişte străini, ziarişti, investigatori… oricine are dreptul să afle adevărul, dacă mai respectăm principiile democratice în acest stat. Acuzaţia de spionaj n-o regăsesc… eu nu mi-am trădat niciodată ţara“.

În rest, nici o altă referire la implicarea lui Iohannis şi Hellvig în operaţiunea „Black Cube“, numele lui Dan Zorella nefiind pomenit nici măcar o dată! Sigur că această omisiune ne trezeşte numeroase suspiciuni, mai ales dacă ne amintim că, încă din primele zile de la declanşarea scandalului, ziarul israelian The Times of Israel a publicat această declaraţie a conducerii agenţiei „Black Cube“: „Fără îndoială, «Black Cube» a acţionat în România în conformitate cu legile locale şi având autorizația și permisiunea de la cel mai înalt nivel posibil“! Daniel Dragomir era singurul care putea să confirme sau să infirme acest lucru, dar, din păcate, nu a făcut-o în emisiunea lui Ciutacu!

Dacă recitim cu atenţie pasajul de mai sus din emisiunea lui Victor Ciutacu, observăm însă ceva foarte interesant. Jurnalistul îl întreabă pe Daniel Dragomir: „V-aţi întîlnit vreodată cu dl Hellvig? Iohannis? Emisari ai lor?“, însă col. SRI Daniel Dragomir răspunde doar la o parte din întrebare: „Nu m-am întîlnit cu Iohannis sau Hellvig“! Bine, bine, dar cu emisarii acestora? Căci nu sîntem atît de naivi să credem că preşedintele ţării îi comanda o asemenea operaţiune direct unui colonel SRI, fie el şi adjunctul lui Florian Coldea!

Col. SRI Daniel Dragomir continuă de unul singur operaţiunea „Black Cube“

În mod ciudat, col. SRI Daniel Dragomir n-a fost în emisiunea lui Victor Ciutacu pentru a lămuri implicarea sa în operaţiunea „Black Cube“, pentru care a şi fost arestat, ci pentru a face dezvăluiri senzaţionale despre Florian Coldea şi Laura Codruţa Kovesi. Adică exact scopul operaţiunii „Black Cube“!

Pentru edificare, iată ce declara acelaşi Dan Zorella în cadrul audierii sale de către procurori, subliniind încă o dată că şeful agenţiei „Black Cube“ spune mereu că a aflat acele lucruri tocmai de la Daniel Dragomir: „Daniel a început să explice că scopul proiectului este de a ne asigura şi de a confirma sau de a nega un număr de suspiciuni şi direcţii de corupţie, mită şi conduită problematică în organizaţia DNA şi specific la şefa organizaţiei, Laura Kovesi. Daniel a spus că de cînd este în această funcţie, ea de fapt a preluat comanda statului şi face cu statul ca şi cum ar fi statul ei personal. Ea împreună cu nr. 2 al SRI-ului, al cărui nume este Florian Coldea. Că acest cuplu a transformat aceasta într-un stat al fricii, teroare. Ei anchetează pe toată lumea şi chiar bagă judecători, persoane şi miniştri în închisoare. Şi îi ameninţă pe toţi“.

În aceste condiţii, apare cît se poate de clar ideea că, în emisiunea lui Ciutacu, Daniel Dragomir n-a făcut altceva decît să continue de unul singur operaţiunea „Black Cube“, chiar dacă, sub acel pretext fals că dosarul s-ar afla şi acum în anchetă, a evitat orice referire la cei care au comandat această operaţiune!

Evident, nu stă în intenţia noastră minimalizarea importanţei emisiunii de la România TV, care rămîne, după filmul lui Mircea Băsescu cu „mormanul“, una dintre cele mai importante investigaţii din ultimii ani. Vrem doar să subliniem faptul că Daniel Dragomir a rămas dator opiniei publice cu dezvăluirile sale despre operaţiunea „Black Cube“, în care el a fost pionul principal. Sperăm că nu ne crede atît de naivi, încît să vrea să ne şi demonstreze că toată operaţiunea „Black Cube“ s-a născut din senin sau din iniţiativa celor doi israelieni prinşi între uşile unui hotel bucureştean de oamenii lui Coldea! Sau că el a căzut ca musca-n lapte în acest caz.

În lipsa lămuririlor sale, rămînem la rezultatele analizelor noastre de pînă acum, potrivit cărora rezultatele operaţiunii „Black Cube“ urmau să ajungă pe masa preşedintelui ţării, astfel încît acesta să aibă argumente pentru a nu o mai numi pe Codruţa Kovesi în funcţia de şefă a DNA!

Totul a fost dat peste cap de Florian Coldea (să ne amintim că Dan Zorella a declarat că Daniel Dragomir i-a spus că e bine să evite orice contact cu Florian Coldea, pentru ca operaţiunea să nu fie demascată!), care a anunţat-o pe Codruţa Kovesi despre „spionajul“ israelienilor şi astfel s-a ajuns la un scandal public uriaş, stins apoi de interesele tuturor participanţilor, fie ei beneficiari sau victime!

Sigur, sînt foarte importante dezvăluirile din emisiunea lui Victor Ciutacu, chiar dacă ele nu fac altceva decît să confirme tot ceea ce s-a scris în presa ultimilor ani despre Binom şi despre abuzurile acestuia. Confirmarea din partea unui om al Sistemului, cum a fost col. SRI Daniel Dragomir, are o mare importanţă, însă reamintim un principiu care poate împiedica manipularea: în cazul unor astfel de dezvăluiri, este bine să fie luate în seamă doar documentele şi probele prezentate, lăsînd la o parte toate interpretările celui care face aceste dezvăluiri, căci acolo se ascund totdeauna intenţiile manipulatoare!

Aşa ar trebui privite şi dezvăluirile lui Daniel Dragomir, care acum încearcă pe cont propriu să finalizeze operaţiunea „Black Cube“, eşuată prin intervenţia lui Florian Coldea, cel trecut la pensie de Klaus ­Iohannis, dar decorat de SUA pentru merite neştiute de noi, cei care-i plătim pensia uriaşă şi salariul de profesor!