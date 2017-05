Bodog: Protocolul privind achiziția de ambulanțe a avut niște probleme

Ministrul Sănătății, Florian Bodog, susține că protocolul încheiat de IGSU privind achiziția de ambulanțe avut "niște probleme în hârtii", fiind făcut pe vechea lege a achizițiilor.

"IGSU a pornit o achiziție la începutul anului și ea a fost anulată ca urmare a unor contestații venite din piață. A fost (...) dată jos de pe SEAP la solicitarea ANAF. Noi am avut discuții pe această temă împreună cu doamna ministru, am solicitat punctul de vedere de la ANAF și ANAF a spus că, având în vedere faptul că s-a modificat legislația achizițiilor publice, am o adresă în acest sens, protocolul nu mai este valabil, motiv pentru care am demarat un alt protocol între noi și Ministerul de Interne. Am transmis acest protocol doamnei ministru. (...) Urmează să-l semnăm și vom demara procedura de achiziție, de data asta pe baze absolut legale", a declarat Bodog, la Digi 24.

El a precizat că a fost numită o comisie în Ministerul Sănătății astfel încât să nu mai apară probleme.

"IGSU a dat jos caietul datorită faptului că au avut niște probleme în hârtiile pe care le-au făcut domniile lor. (...) Protocolul se semnează luni, l-am informat și pe primul ministru. Caietele de sarcini sunt gata, comisia mea a făcut observațiile pe caietele de sarcini în așa fel încât să nu mai poată fi contestate și noi putem să încărcăm săptămâna viitoare pe SEAP procedura", a adăugat ministrul.

Acesta a subliniat că dorește să se asigure că achiziția se va desfășura cu respectarea tuturor prevederilor legale.

Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne (MAI) Raed Arafat a scris, duminică, pe Facebook, că funcționari din cadrul Ministerului Sănătății au "sabotat" continuu procesul de dotare a serviciilor de Ambulanță și SMURD și că anunțul ministrului Florian Bodog privind demararea procedurii de achiziție pentru ambulanțe "ascunde multe adevăruri nespuse", fiind, în opinia sa, "un anunț al întârzierii achizițiilor de ambulanțe".