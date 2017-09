Ce caută Clotilde Armand la DNA

Clotilde Armand, consilier la Sectorul 1, s-a prezentat miercuri la sediul DNA.

"Nu am fost chemată de nimeni, am venit singură pentru a face o sesizare în privință unor suspiciuni de fraudă în Primăria Sectorului 1. Este vorba despre ce am descoperit noi acum în cadrul primăriei. Aceste infracțiuni se soldează cu prejudiciu pentru cetățenii români. Suspiciunile de fraude continuă și în prezent, încă nu e nimic dovedit. Nu am sesizat conducerea primăriei, am vrut să fie o anchetă profesionistă, corectă. Deocamdată, nu am nimic împotrivă primarului. A fost un demers personal. Îmi fac datoria că orice cetățean. Când am informații despre o fraudă, vin aici în speranța că fraudă se oprește. Sper că primarul va fi foarte fericit că eu mă autosesizez de o posibilă fraudă. Nu-l vizează pe primar. Sunt fapte din cadrul unui serviciu din primărie", a declarat Clotilde Armand după ce a depus plângerea.

Politiciana a venit singură la sediul DNA.