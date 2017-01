Ce noutăți fiscale aduce ziua de 1 februarie 2017

Ziua de 1 februarie aduce câteva modificări în ceea ce privește salariile și pensiile, regimul de impozitare a IMM-urilor, a PFA-urilor, facilități pentru studenți și pentru antreprenori.

Salariul minim va crește, se vor elimina 102 taxe, va dispărea formularul 088, se mărește plafonul veniturilor pentru microîntreprinderi, se scutesc pensiile de impozit, studenții pot merge gratuit cu trenul etc. Una dintre măsurile cu care PSD a punctat la imagine în ultima perioadă este creșterea salariului minim cu 16%, până la 1.450 lei pe lună.

Este vorba de remunerația de bază, brută, garantată în plată, pentru un program complet de lucru de 166 de ore în medie pe lună, reprezentând 8,735 lei/oră. Guvernanții susțin că prin această majorare va fi stimulată ocuparea forței de muncă, va fi redusă munca la negru și va fi impulsionată creșterea economică, cu 0,2%. Analistul economic Iulian Bălan susține că la prima vedere măsura îi avantajează pe cei care câștigă salariului minim pe economie însă pentru economie și pentru restul societății nu este bună. "Cei care au în primul rând de suferit de pe urma unei astfel de decizii sunt șomerii, tinerii și muncitorii necalificați sau cu calificări slabe. Asta pentru că le va fi mai greu să își găsească un loc de muncă, devreme ce, prin majorarea salariului minim, devine mai scump pentru companii să-i angajeze. Practic, acestor persoane li se restricționează accesul pe piața muncii. Deși ar fi dispuse să lucreze pe salarii mai mici, pentru a-și găsi un loc de muncă, respectiv a dobândi experiență și abilități, nu li se permite să liciteze "prețuri" mai mici pentru munca lor, din cauza salariului minim. Pe de altă parte, majorarea salariului minim impune costuri suplimentare întregii economii. Toți antreprenorii trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar pentru a-și remunera angajații cu cele mai mici salarii. Care ajung adesea să-și piardă locul de muncă, fiind categoria la care se poate renunța cel mai ușor.

Pe total, cel mai mult câștigă statul de pe urma majorării salariului minim pe economie, întrucât urmează să încaseze mai mulți bani din impozitul pe venit și din contribuțiile de asigurări sociale ale beneficiarilor acestui tip de remunerație. Și mărirea salariului minim reprezintă o decizie arbitrară care nu se corelează cu productivitatea. Nu stimulează creșterea nivelului de trai și nici crearea de locuri de muncă. Poate aduce bugetului mai mulți bani, dar cu condiția să nu genereze șomaj. De fapt, mărirea salariului minim nu duce doar la șomaj, ci la stagflație, situație în care inflația, stagnarea sau recesiunea, și șomajul survin simultan", a scris Iulian Bălan pe blogul său.

Schimbări pentru persoane fizice

De la 1 ianuarie, pensiile de până în 2.000 de lei inclusiv vor fi scutite de impozitul pe venit de 16%. De acest impozit scapă și angajații sezonieri. De asemenea, pentru veniturile din pensii nu se mai aplică reținerea contribuției la sănătate (CASS), indiferent de suma încasată. De CASS vor fi scutiți și PFA-urile, cei care încasează bani din drepturi de autor sau din chirii. Totodată, un salariat din România are dreptul să îşi deducă abonamente medicale în sumă de 400 euro anual. În schimb, vor fi taxați mai mult cei care încasează salarii mai mari de 3.000 de euro pentru că se elimină baza de calcul a contribuțiilor la asigurările sociale, pensii de cinci ori salariu mediu brut pe economie. Vor fi afectați în jur de 36.000 de persoane, care provin în special din zona IT. În felul acesta, România va fi singura țară din UE unde nu va mai exista o asemenea plafonare și mai mult ca sigur mulți din cei ce vor fi afectați se vor orienta către alte forme de a-și primi banii. Pentru veniturile din dividende, dobânzi sau din vânzarea de acțiuni se va plăti CASS neplafonată, calculată la valoarea integrală a veniturilor dacă beneficiarul înregistrează doar venituri din dividende.

Din prima zi a lunii februarie, studenții de la universitățile acreditate și autorizate vor beneficia de gratuitate pentru transportul feroviar, la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot anul calendaristic. Aceste gratuităţi înseamnă un impact bugetar de aproximativ 100 de milioane de lei pe an. „Este vorba de 464.273 de studenţi. Sunt toţi studenţii beneficiari, nu există niciun fel de discriminare - dacă sunt la universităţi de stat sau universităţi private. Nu există niciun Studenţii de la universităţile de stat, dar şi de la cele private acreditate sau autorizate vor beneficia de gratuitate la transportul intern feroviar începând de miercuri, a declarat secretarul de stat pentru învăţământ superior Gigel Paraschiv, citat de Agerpres

Tranzacțiile imobiliare de sub 100.000 de euro nu vor mai fi purtătoare de impzit. În cazul sumelor ce depăşesc acest plafon, se percepe un impozit de 3% din diferenţă. Până acum s-a aplicat un impozit unic, de 3%, pentru tranzacţiile imobiliare de până la 200.000 de lei, inclusiv.

Vești pentru antreprenori

Principalele măsuri pentru antreprenori vizează IMM-urile. Astfel, de la 1 februarie se majorează plafonul veniturilor anuale pentru pentru microîntreprinderi, de la 200.000 de euro la 500.000 de euro. În acestă situație, multe dintre societăți, care la finele anului trecut au avut venituri de peste 200.000 de euro dar până în 500.000 de euro pot trece de plata impozitului pe profit de 16% la 3% în cazul în care nu are salariți sau 1% cu cel puțin o persoane încadrată cu normă întreagă sau cu încadrarea mai multor persoane cu program parțial astfel încât suma acestora să ajungă la minim o normă întreagă. Formularul 088, vreme de câțiva ani una din cea mai mare problemă cu care s-au confruntat antreprenorii, va fi eliminat. Prin această declarație, introdusă în februarie 2015 şi simplificată în vara lui 2016, un contribuabil era evaluat de către funcţionarii Fiscului din punct de vedere al capacităţii de a desfăşura activităţi economice în sfera TVA. De-a lungul timpului, în jur de 15.000 companii au primit refuz de înregristrare din pricina acestei declarații.



Companiile care activeaz în zona de cercetare-inovare vor fi scutite de impozitul pe profit timp de 10 ani de acum încolo.

Se elimină 102 taxe

Taxa radio-tv, timbrul de mediu, taxa de înregistrare în registrul comerţului, taxa pentru acordarea cetăţeniei române şi taxa pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar se vor elimina de la 1 februarie. În total vor fi 102 taxe ce vor dispăre. Un număr de 22 de taxe nefiscale, percepute pentru diferite servicii prestate de structurile Ministerului Afacerilor Interne (MAI), inclusiv pentru cazier, pentru examinare în vederea obţinerii permisului de conducere ori pentru schimbarea numelui, vor fi eliminate începând cu data de 1 februarie. Se vor elimina taxa de 10 lei pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar, documentul urmând a fi eliberat gratuit solicitanţilor, atât persoane fizice, cât şi persoane juridice, taxa pentru examinare în vederea obţinerii permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E - 6 lei; taxa de examinare pentru obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, CE, DE, C1E, D1E, Tb şi TV - 28 lei; taxa pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E - 84 lei; taxa de înmatriculare permanent sau temporară pentru autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv - 60 lei; taxa de înmatriculare permanent sau temporară pentru autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg – 145 lei; taxa de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar – 9 lei; - Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor – 414 lei; înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare – 5 lei.

Vor mai fi eliminate taxa pentru aplicarea, de către instituţiile prefectului, a apostilei pe actele oficiale administrative, la solicitarea persoanelor fizice (22 lei) sau juridice (44 lei), precum şi înregistrarea cererilor pentru aplicarea apostilei (3 lei). În ceea ce privește eliberarea pașaportului, vor fi fi eliminata taxa pentru serviciul public prestat, respectiv 22 lei şi tariful suplimentar pentru eliberarea paşaportului simplu temporar, 100 lei.