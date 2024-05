Oil Terminal S.A., feuda electorală a candidatului Florin Mitroi?

Conform presei locale, la malul mării, în topul abuzurilor electorale se află PNL, cu al său stindard de campanie, Florin Mitroi, actualul primar al comunei Valu lui Traian, candidat la președinția Consiliului Județean Constanța (CJC). După ce a afirmat în public faptul că intră în lupta electorală singur sau numai cu secretara comunală și că nu are nevoie de partid, baronașul constănțean și-a lipit pe afișele publicitare sigla NATO, iar banerele sale de campanie au obliterat geamurile transportului în comun din tot județul. Recent, redacția noastră a intrat în posesia unor dovezi că PNL folosește resursele unei societăți cu capital majoritar de stat pentru susținerea candidaților săi. Conform surselor noastre, compania petrolieră Oil Terminal S.A. Constanța a ajuns un fel de cartier general de campanie al liberalilor, îndeosebi al lui Florin Mitroi. Scandalizați de situația în care a ajuns Oil Terminal, niște angajați ne-au pus la dispoziție liste cu nepotismele, prieteniile și amantlâcurile liberale, de la toate nivelurile de management, precum și listele cu personalul obligat să presteze pentru candidații PNL în campania electorală. Fotografiile și listele cu supușii PNL de la Oil Terminal S.A. Constanța sunt concludente.

Așadar, rămași fără soluții viabile pentru conducerea Consiliului Județean Constanța, liberalii au scos în față un baronaș gonflat, pe numele său Florin Mitroi, actualul primar al comunei Valu lui Traian, căruia i s-a creat o aură falsă de mare specialist în administrație publică locală. Drept mulțumire, cu ocazia lansării candidaților liberali în alegerile locale, Mitroi și-a surprins neplăcut susținătorii, afirmând pe scenă că „am curaj să îmi fac singur campanie în județ”, deși au fost împreună „la nunți și la înmormântări”. Aberațiile declarative ale baronașului au continuat, Mitroi susținând sus și tare că vrea să vină la conducerea județului numai cu Ionela, secretara primăriei Valu.

„Eu vreau să resuscităm acest județ! (…) Vin doar cu Ionela, dar oamenii trebuie să înțeleagă că trebuie să muncim pentru ei, au la rândul lor părinți, copii și nu trebuie să vină la servici doar pentru bani. Florin va fi prietenul primarilor, nu voi sta la birou, voi delega sarcini și voi merge în fiecare colț al acestui județ. Îmi place ceea ce fac! Mă reprezintă 20 de ani de administrație, nu vin cu vorbe, vin cu fapte! Și am curaj să îmi fac campanie singur în județ, singur printre oameni! (…) Am fost la înmormântări, la nunți împreună, nu m-am schimbat și nu mă voi schimba niciodată”, spunea Mitroi, în 12 mai 2024. Liberalii nu l-au crezut pe candidat și, în ajutor, au pus la dispoziția baronașului, resurse la care acesta nu visa.

Oil Terminal S.A. lucrează pentru PNL și pentru Mitroi

Noi am descoperit că Florin Mitroi a mințit cetățenii cu nerușinare, ba chiar că partidul i-a pus la dispoziție, pentru campania electorală, una dintre cele mai mari companii cu capital de stat din județ. Am fost sesizați de unii angajați cinstiți ai societății Oil Terminal S.A. Constanța (ale căror identități le protejăm din motive lesne de înțeles) cu privire la modul în care directorul general al companiei petroliere, Viorel-Sorin Ciutureanu, membru marcant al PNL și Marieta Elisabeta Stași ( fostă jucătoare de handbal ), director de dezvoltare, i-ar presa pe toți șefii de departamente să își scoată subalternii, în timpul programului de lucru, în stradă, pentru diverse activități de partid. Asta dacă angajații respectivi vor să-și mențină poziția în companie și după alegeri. Practic, conform celor care ne-au sesizat neregulile, sub bagheta celor doi directori susmenționați, Oil Terminal a ajuns o feudă a PNL. Cât despre directoarea Stași, autorii sesizării susțin că, în Oil Terminal S.A. nu se ia nicio decizie fără aprobarea ei. Stași ar fi omul de bază al lui Sorin Ciutureanu. Ordinele și presiunile directe asupra angajaților ar fi exercitate prin intermediul șefei departamentului de Resurse Umane, Liliana Mihailov, care „face listele” cu cele/cei necesare/necesari pentru activitățile de partid pe munincipiu. De exemplu, angajații Oil Terminal ar fi fost trimiși, zilnic, la corturile de campanie PNL, în timpul programului de muncă, și au fost obligați să împartă materiale electorale. La Oil Terminal „ajutorul pentru partid” nu se solicită, se impune, susțin autorii sesizării. Vă prezentăm, mai jos, imaginile și listele cu angajații companiei petroliere, condusă de Sorin Ciutureanu, folosiți în activitățile electorale ale PNL, așa cum le-am primit pe adresa redacției.

Karatistul Viorel Ciutureanu, omul din umbră

Dealtfel, autorii sesizării susțin că în spatele campaniei PNL ar fi chiar directorul Oil Terminal, Ciutureanu, acesta preferând să stea în umbră și să lase „activitățile de teren” în responsabilitatea colegei sale Stași. Reamintim că, după ce a fost surprins de jurnaliști la evenimentul de lansare a candidaților PNL, desfășurat la Casa de Cultură Constanța în 12 aprilie, karatistul Sorin Ciutureanu a fost demis din Consiliul de Administrație al Spitalului Județean Constanța, de unde lua un pogon de bani. A rămas cu alte funcții bănoase și cu centura neagră în arte marțiale.

Iată ce ne-a transmis Oil Terminal Constanța S.A. la solicitarea de informații referitoare la calitatea în care directorul general Sorin Ciutureanu a participat la evenimentul susmenționat :

„comunicare…..

De la: comunicare……

Către:’oha edy’

mar., 16 apr. la 12:14

In legatura cu solicitarea dumneavoastra, facem urmatoarele precizari:

Societatea OIl Terminal nu a primit nicio „convocare” la nicio adunare a vreunui partid politic adresata domnului Sorin Ciutureanu in baza calitatii sale de director general la Oil Terminal sau vreunui alt salariat.

Pe site-ul societatii, în sectiunea dedicata privind Declaratii de Interese precum si cea privind afilierea politica, se pot accesa informatiile publice din care reiese ca dl Ciutureanu este membru al BPJ PNL Constanta.

Prin urmare, pentru activitatea politica desfasurata in calitate de persoana privata, va rugam sa va adresati direct domnului Ciutureanu sau catre PNL Constanta, Oil Terminal neavand calitatea de a furniza informatii in acest sens.

Birou Acționariat- Comunicare

OIL TERMINAL S.A.

Str. Caraiman, Nr. 2, Constanța, cod 900117

Tel: +4 0241 ……

Fax: +4 0241 …….

Website: www.oil-terminal.com

În acest sens, vă prezentăm imaginea de mai jos ( foto1) care îl surprinde pe șeful Oil Teminal S.A., Ciutureanu, în mijlocul activului de partid aflat în plină campanie de susținere a latifundiarului Florin Mitroi, personajul central al fotografiei electorale. De remarcat faptul că, de această dată, Ciutureanu a fost prevăzător. Nu și-a însușit galbenul de partid, care îl înconjoară. Lista cu angajații OIL Terminal convocați pentru evenimentul din 12.05.2024, la ora 11.00 ( Foto 4 ), dovedește că răspunsul de mai sus este unul mincinos.

Săgețile de campanie

Spuneam că, după expunerea sa în presă, directorul general al OIL Terminal S.A., Sorin Ciutureanu acționează din umbră, folosind oameni apropiați, dar și „săgeți”, persoane cu influență, atât în partid, cât și în companie. Sesizarea intrată în posesia noastră îi nominalizează pe : Rusu Manuela „care lucrează la Secția Platformă Sud, care deși este în timpul programului, a stat pe toată perioada, chiar și în momentul de față la partid, făcând muncă electorală pentru conducătorul companiei Oil Terminal” și „Gurgu Andrei care este propus pe lista de consilieri CJ, de către Sorin Ciutureanu, s-au tras toate sforile pentru el (deși bârfele spun că a fost internat într-un spital de psihiatrie, acesta având foarte mari probleme cu nervii și cu d…., adoarme oriunde). A fost degrevat și de muncă (lucrează la APC) prin concediu medical de bunul său prieten, Ionuț Ionescu, însă, pe toate facebookurile PNL și TNL, apare ca neavând nici o afecțiune medicală”.

„Ca să țină tot partidul unit, evident că este nevoie și de o femeie care să se bage pe sub pielea tuturor și sa presteze servicii s….., Ana Maria Nica. Știută de toată lumea de la școlile de vară și de la alegerile de acum 4 ani, în care a consumat toți masculii alfa. Evident că și aceasta a fost la toate activitățile de partid, deoarece a obținut și aceasta concediu medical ( angajată la Căpitănia Constanța ANR).”, se mai arată în document. Fără comentarii. Atragem atenția autorităților competente asupra acestor posibile abuzuri electorale și le cerem să ancheteze și să ia măsurile de rigoare, acolo unde este cazul. Vă punem la dispoziție imagini și explicații, precum și listele cu nume sau alte date despre angajații Oil Terminal folosiți abuziv de PNL Constanța în campania electorală. Am cenzurat textul, pe alocuri, unde există derapaje de exprimare.

E.O.O.

Explicații foto cu angajații Oil Terminal S.A. folosiți în campania electorală a Partidului Național Liberal

Foto1 in deschidere – Viorel Sorin Ciutureanu – director general Oil Terminal S.A. Constanța, în mijlocul activului de partid PNL, în plină campanie electorală, între subordonații săi. Deasupra, tronează imaginea de campanie a candidatului liberal la șefia Consiliului Județean, Florin Mitroi.

Foto2 – Alexandra Gabriela Beiu (nepoata lui Beiu). Persoana îmbrăcată în negru cu ochelari de soare. Angajată ( declarată admisă în luna mai) în urma prestărilor de serviciu la partid la Biroul Acționariat Comunicare, departament din cadrul Oil Terminal S.A. Beiu nu are experiență anterioară în domeniu, a fost declarată admisă pe post, în luna mai. Lângă Beiu, persoana blondă cu sacou albastru, Andrea Magdalena, angajată la Laborator. În spatele Gabrielei Beiu, persoana cu ochelari de vedere și tricou albastru (care privește în jos), angajată statistician în Platforma Sud, Rusu Manuela, coordinator campanie electorală. În mijlocul imaginii, în spatele lui Rusu Manuela, persoana în blugi cu bluză albastră și cu ochelari de soare, Ana Maria Nică, angajată la ANRE – Căpitănie Zonală. Printre alți angajați ai Oil Terminal, mai apar în imagine, Adetu Constantin, finul lui Mihailov și inginerul de mentenanță, Dan Uzun.

Foto3 – La stânga, persoana cu ochelari de soare, tunsă scurt, bluză neagră, fular cu PNL, Liliana Mihailov – sefă Resurse Umane. Urmează : Ștefania Bozincu – registratură, Liuba Marchidan – registratură, Ana Coman, persoana cu căruțul pentru copii, Georgiana Dragomir – șefă Birou Acționariat Comunicare, apoi, în rândul de jos și centrul imaginii, persoana cu bluză verde, fular cu PNL și afișele de campanie pe braț, Magda Coteanu. Lângă aceasta stă Andreea Chircu – Serviciul achiziții. În spatele lui Chircu, pe rîndul doi de jos, femeia înaltă cu ochelari de soare, Marieta Stași – Director dezvoltare Oil Terminal. Tot pe rândul de jos, în dreapta Andreei Chircu, trei fete vesele de la Serviciul achiziții, cu fulare PNL și afișe electorale cu Florin Mitroi la vedere. Printre alți angajați ai Oil Terminal, în imagine mai apar medicul dentist Dan Gheigea și șefa Biroului juridic Carmen Borșuc.

Foto 4 – 11, listele cu angajații Oil Terminal, convocați la acțiunile electorale ale PNL, inclusiv la lansarea candidaților partidului din 12.05.2024 (vezi Foto4).

Foto12 – comunicările pe grupul de Whatsapp al angajaților Oil Terminal, convocați pentru activitățile electorale ale PNL.